Большой тур от Белграда до Сараево в мини-группе по главным достопримечательностям Балкан
Увидеть дворцы и соборы, заглянуть в винный погреб, побывать на месте убийства Франца Фердинанда
Начало: Аэропорт Белграда, возможно любое время встречи, в...
«В Тополе и Опленце познакомитесь с наследием династии Караджорджевичей и спуститесь в Королевский винный погреб, где хранятся уникальные напитки»
18 окт в 10:00
€927 за человека
Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт Белграда, 14:00. По договорённости возмож...
«В разгар дня мы спустимся в римские катакомбы — у нас запланирована дегустация в подземном винном погребе Panajotović»
13 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
165 000 ₽ за человека
Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями
Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор»
Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст...
«Будем наслаждаться старинной атмосферой, вдыхать аромат кофе и пряностей, пить вино, осматривать древние монастыри и гулять по узким улочкам»
27 сен в 15:00
€1687 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Винные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Белграде в сентябре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 927 до 165 000.
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Винные туры», цены от €927. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь