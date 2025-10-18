Найдено 3 тура в категории « Винные туры » в Белграде на русском языке, цены от €927. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 9 дней Большой тур от Белграда до Сараево в мини-группе по главным достопримечательностям Балкан Увидеть дворцы и соборы, заглянуть в винный погреб, побывать на месте убийства Франца Фердинанда Начало: Аэропорт Белграда, возможно любое время встречи, в... «В Тополе и Опленце познакомитесь с наследием династии Караджорджевичей и спуститесь в Королевский винный погреб, где хранятся уникальные напитки» €927 за человека На машине 6 дней Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней) Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте Начало: Аэропорт Белграда, 14:00. По договорённости возмож... «В разгар дня мы спустимся в римские катакомбы — у нас запланирована дегустация в подземном винном погребе Panajotović» 165 000 ₽ за человека На машине 7 дней Балканский вояж: Сербия, Босния и Черногория с экскурсиями и дегустациями Увидеть главные места Белграда, Сараево и Будвы, отведать вина и посетить парк «Дурмитор» Начало: Аэропорт Белграда, 15:00. Возможно любое время вст... «Будем наслаждаться старинной атмосферой, вдыхать аромат кофе и пряностей, пить вино, осматривать древние монастыри и гулять по узким улочкам» €1687 за человека Все туры Белграда

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Винные туры»

Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Винные туры», цены от €927. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь