Шестидневное путешествие камерной группой для тех, кто хочет узнать Сербию на вкус — через её вина, кухни и пейзажи. Вы побываете:

в семейных винодельнях Панайотович, Александрович, Иванович, а также в винарии «Деспотика» • в монастырях Жича, Студеница и Манасия, где сохранились фрески с библейскими сюжетами • на экскурсиях по Белграду и курорту Врнячка-Баня Продегустируете:.

автохтонные сорта винограда — прокупац, мораву, тамьянику, вранац, кратошию • вина, когда-то любимые сербскими королями • козий и овечий сыры, домашнюю пастрому, каймак и балканские блюда Отдых пройдёт в отелях 4*, часть тура — на термальном курорте с бассейнами и расслабляющей атмосферой. Завтраки, обеды и все винные дегустации включены. Ужины — по желанию. Тур идеально сочетает комфорт, гастрономию и неспешное знакомство с историей Сербии. Важная информация: Тур без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.