Уютный винный тур по Сербии — это 6 дней дегустаций, старинных монастырей, отдыха на курорте и знакомства с балканской кухней.
Вы побываете на семейных винодельнях, попробуете местные сорта винограда и узнаете, какие вина предпочитала сербская знать. Вас ждут вкусные обеды, термальные бассейны и экскурсии в Белграде, Жиче, Студенице и Манасии.
Описание тура
Шестидневное путешествие камерной группой для тех, кто хочет узнать Сербию на вкус — через её вина, кухни и пейзажи. Вы побываете:
в семейных винодельнях Панайотович, Александрович, Иванович, а также в винарии «Деспотика» • в монастырях Жича, Студеница и Манасия, где сохранились фрески с библейскими сюжетами • на экскурсиях по Белграду и курорту Врнячка-Баня Продегустируете:.
автохтонные сорта винограда — прокупац, мораву, тамьянику, вранац, кратошию • вина, когда-то любимые сербскими королями • козий и овечий сыры, домашнюю пастрому, каймак и балканские блюда Отдых пройдёт в отелях 4*, часть тура — на термальном курорте с бассейнами и расслабляющей атмосферой. Завтраки, обеды и все винные дегустации включены. Ужины — по желанию. Тур идеально сочетает комфорт, гастрономию и неспешное знакомство с историей Сербии. Важная информация: Тур без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от и до аэропорта
- Все трансферы по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Проживание в отеле
- Завтраки, обеды, винные дегустации
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно
- Ужины
- Дополнительно (по желанию): гастропрогулка с гидом - €65, прогулка по Белграду - €35
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Тур без физической нагрузки. Короткие прогулки
- Передвижение на транспорте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Белграда
