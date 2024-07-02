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Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 19:00
3 июля в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Белграде в июле 2024
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