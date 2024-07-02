Индивидуальная 1.5 день Музей хлеба и Сирмий - Засавица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 315 за всё до 3 чел.

Авторский тур 1.5 день Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел.

Авторский тур 1.5 день Средневековые монастыри Сербии Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел.

Авторский тур 1.5 день Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Авторский тур 1.5 день Долиной Дуная Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно от € 700 за всё до 3 чел.