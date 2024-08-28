На нашей двухдневной индивидуальной экскурсии вы посетите город Александровац, расположенный в Александровацкой долине (местность славящаяся виноделием), где вас будет ждать дегустация местного вина. А после посетим целебные источники курорта Врнячка-Баня и манастырь Жича.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Наш маршрут:
- День 1 С отправлением из Белграда ранним утром, экскурсия начинается поездкой в город Александровац, расположенный в Александровацкой долине (местность славящаяся виноделием и традиционным сентябрьским праздником «Жупский сбор винограда», когда проходит выставка лучших вин и три дня течет вино из уникального фонтана). По прибытии в город, посещяются винодельческий и краеведческий музей. После обеда с дегустацией вина в погребе (автохтонные сорта «Рскавац» и «Тамьяника») гости размещаются в гостинице лечебно-оздоровительного курорта Врнячка-Баня.
- День 2 После завтрака – легкая прогулка по курорту Врнячка-Баня (целебные источники). Экскурсионная програма продолжается поездкой в манастырь Жича (XIII в.) – резиденция самостоятельной серпской архиепископии в 1219 г. и место коронации семи сербских правителей из династии Неманичей. После остановки на обед в ресторане национальной кухни – отправление в Белград.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Александровац
- Врнячка-Баня
- Монастырь Жича (XIII в.) - резиденция самостоятельной серпской архиепископии в 1219 г. и место коронации семи сербских правителей из династии Неманичей
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
- Размещение в отеле
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.