Индивидуальное знакомство с Сербией: нацпарк «Тара», Златибор и деревня, созданная Эмиром Кустурицей
Полюбоваться горными панорамами, погулять по Дрвенграду и осмотреть декорации для съёмок
Начало: Белград, 8:00
10 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€799 за всё до 3 чел.
Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости...
22 янв в 14:00
22 фев в 14:00
165 000 ₽ за человека
Путешествие в национальный парк «Тара» в мини-группе: колорит сербской природы
Полюбоваться горной панорамой, пройтись вдоль самой короткой реки Европы и отдохнуть в сауне
Начало: Белград, точное место - по договорённости, 8:00 (в...
27 дек в 08:00
24 янв в 08:00
€200 за человека
