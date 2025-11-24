Винный тур по Сербии с дегустациями: Живели! (6 дней)
Начало: Белград
22 янв в 09:00
22 фев в 09:00
€1635 за человека
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
26 ноя в 11:00
27 ноя в 09:00
€815 за всё до 3 чел.
-
10%
Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт города Белграда, 14:00. По договорённости...
22 янв в 14:00
22 фев в 14:00
148 500 ₽
165 000 ₽ за человека
