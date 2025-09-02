Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
1 мая в 10:00
€1790 за человека
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
6 окт в 12:00
25 окт в 12:00
119 000 ₽ за человека
Живели! Винный комфорт-тур по Сербии с напитками из семейных погребов (6 дней)
Отведать автохтонных вин, изучить Белград, посетить Жичу, Студеницу, Манасию, отдохнуть на курорте
Начало: Аэропорт Белграда, 14:00. По договорённости возмож...
13 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
165 000 ₽ за человека
