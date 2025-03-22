Туристический и скрытый Нови-Сад

Откройте для себя Нови-Сад с новой стороны: прогулка по историческим местам и скрытым уголкам города. Узнайте тайны и истории, которые не расскажут путеводители
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность взглянуть на Нови-Сад глазами туриста и местного жителя.

Участники увидят главные достопримечательности и скрытые уголки города, такие как свай разрушенного моста и спрятанный колодец. Прогулка включает посещение Дунавской улицы, Алмашкого Края и площади Свободы. Экскурсия завершается советами по неочевидным локациям и культурной жизни города
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный взгляд на город
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🎨 Открытие стрит-арта
  • 📚 Узнайте городские легенды
  • 🗺️ Советы по неочевидным местам
Туристический и скрытый Нови-Сад
Туристический и скрытый Нови-Сад
Туристический и скрытый Нови-Сад
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Дунавская улица
  • Алмашкий Край
  • Николаевская церковь
  • Площадь Свободы
  • Площадь Молодожёнов

Описание экскурсии

Мы встретимся на берегу Дуная и увидим место, откуда начинался город. Пройдём по Дунавской улице, на которой я расскажу вам о двух её особенностях, связанных с названием, местной историей и идентичностью.

Cвернём с туристических маршрутов и нырнём в пассажи — небольшие проходы, отходящие от главных улиц. Вас ждут милые рисунки местных жителей, стрит-арт и выдуманные названия локаций — площадь «Я люблю тебя» и улица «Ты красивая».

Постоим на самом старом перекрёстке города. Вы узнаете, какие тайны он хранит и услышите рассказ об огне, воде и медных трубах. А затем поменяем оптику с туристов на местных жителей и пройдём в старейший район — Алмашкий Край. Здесь вы увидите самую узкую улицу города, самую большую библиотеку страны и дом ремесленников.

Рассмотрим Николаевскую церковь, связанную с детьми Эйнштейна, известной женщиной-благотворительницей и статусом Свободного королевского города. И отправимся на главную площадь Нови-Сада — площадь Свободы, чтобы поговорить о её ансамбле.

Заглянем во дворик здания в стиле сецессия, который никого не оставит равнодушным (особенно петербуржцев). Если хватит сил, то разгадаем загадку силуэта церкви и надгробия 18 века. И закончим прогулку красивым ансамблем площади Молодожёнов.

Я с удовольствием дам вам советы по неочевидным локациям города. Например, где купить сувениры, сделанные местными художниками или инклюзивными мастерскими. В каком музее есть симпатичный внутренний дворик, а в каком — красивые открытки, какое кафе служит одновременно галереей художника и т. п.

Также мы постараемся включить в прогулку современную культурную жизнь города, ведь она ярко отражается на его улицах. Я сотрудничала с местными культурными учреждениями — галереей Матицы Сербской, городской библиотекой, местным культурным НКО и университетом. Поэтому, если у вас будет настроение, могу рассказать и про «кухню» культурной жизни.

На экскурсии вы:

  • Узнаете о главных фактах «биографии» города: почему у него было два дня рождения и один день смерти, какую роль в его жизни сыграла река, а какую — мультикультурность населения
  • Выясните, чем исторически занимались жители, как это отразилось на пространстве города и его архитектуре
  • Кстати, об архитектуре. Вы увидите самые старые из сохранившихся зданий Нови-Сада и осмотрите основные достопримечательности

Организационные детали

  • Это пешая прогулка продолжительностью примерно 2 часа, а если с перерывом на кофе — все 2,5 часа
  • По запросу маршрут экскурсии можно изменить: сделать короче или длиннее, начать из другой точки, включить перерыв на обед — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Београдски кеj
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
М
22 мар 2025
Отличная экскурсия, детям очень понравилось и узнали много нового и интересного. Гид потрясающая
Павел
20 фев 2025
Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы были участники разных поколений.
Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы
А
19 фев 2025
Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!
Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!
Е
2 фев 2025
Хотя мы с мужем живём в Новом Саде, для нас это был новый опыт. Мы исследовали улицы, на которых раньше не были, узнали много нового об истории города и знаменитых семьях. Светлана — очень чуткий и внимательный гид. Она всегда учитывала наше самочувствие, отвечала на возникающие вопросы. Очень рекомендуем!
С
29 дек 2024
Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!
И
28 дек 2024
Экскурсия интересная, нестандартная, для всех возрастных категорий 14+. Светлане спасибо за интересный рассказ, детали и нюансы из истории города и страны

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