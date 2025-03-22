Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность взглянуть на Нови-Сад глазами туриста и местного жителя. Участники увидят главные достопримечательности и скрытые уголки города, такие как свай разрушенного моста и спрятанный колодец. Прогулка включает посещение Дунавской улицы, Алмашкого Края и площади Свободы. Экскурсия завершается советами по неочевидным локациям и культурной жизни города

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Описание экскурсии

Мы встретимся на берегу Дуная и увидим место, откуда начинался город. Пройдём по Дунавской улице, на которой я расскажу вам о двух её особенностях, связанных с названием, местной историей и идентичностью.

Cвернём с туристических маршрутов и нырнём в пассажи — небольшие проходы, отходящие от главных улиц. Вас ждут милые рисунки местных жителей, стрит-арт и выдуманные названия локаций — площадь «Я люблю тебя» и улица «Ты красивая».

Постоим на самом старом перекрёстке города. Вы узнаете, какие тайны он хранит и услышите рассказ об огне, воде и медных трубах. А затем поменяем оптику с туристов на местных жителей и пройдём в старейший район — Алмашкий Край. Здесь вы увидите самую узкую улицу города, самую большую библиотеку страны и дом ремесленников.

Рассмотрим Николаевскую церковь, связанную с детьми Эйнштейна, известной женщиной-благотворительницей и статусом Свободного королевского города. И отправимся на главную площадь Нови-Сада — площадь Свободы, чтобы поговорить о её ансамбле.

Заглянем во дворик здания в стиле сецессия, который никого не оставит равнодушным (особенно петербуржцев). Если хватит сил, то разгадаем загадку силуэта церкви и надгробия 18 века. И закончим прогулку красивым ансамблем площади Молодожёнов.

Я с удовольствием дам вам советы по неочевидным локациям города. Например, где купить сувениры, сделанные местными художниками или инклюзивными мастерскими. В каком музее есть симпатичный внутренний дворик, а в каком — красивые открытки, какое кафе служит одновременно галереей художника и т. п.

Также мы постараемся включить в прогулку современную культурную жизнь города, ведь она ярко отражается на его улицах. Я сотрудничала с местными культурными учреждениями — галереей Матицы Сербской, городской библиотекой, местным культурным НКО и университетом. Поэтому, если у вас будет настроение, могу рассказать и про «кухню» культурной жизни.

На экскурсии вы:

Узнаете о главных фактах «биографии» города: почему у него было два дня рождения и один день смерти, какую роль в его жизни сыграла река, а какую — мультикультурность населения

Выясните, чем исторически занимались жители, как это отразилось на пространстве города и его архитектуре

Кстати, об архитектуре. Вы увидите самые старые из сохранившихся зданий Нови-Сада и осмотрите основные достопримечательности

Организационные детали