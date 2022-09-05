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Описание
Что вас ожидает
Топовые локации в городе…
В первой части экскурсии мы исследуем главные памятники города Виктория. Сверим время по башенным часам (расскажу, чем они примечательны), увидим пестрый индуистский храм, названный в честь бога-слона Ванаягара, дарующего успех и процветание. На оживленном рынке сэра Селвина Кларка вы сможете приобрести фрукты, свежий улов, специи и экзотические сувениры из коралла и морских раковин. А еще заглянем в Королевский сад специй Ле-Жардин-дю-Руа, где вы оцените разнообразие островной растительности, увидите знаменитую пальму Коко де Мер и, если повезет, познакомитесь с гигантскими черепахами с кораллового острова Альдабра.
И за городом
Оставив суетливый город позади, мы отправимся в поросшие ливневыми лесами горы заповедника Морн Сесельва. Серпантин выведет нас через самый высокий перевал архипелага к обзорной площадке у развалин школы Миссион Лодж — отсюда открывается великолепный вид на западные склоны Маэ. Мы также заглянем к одному из самых больших водопадов острова и сделаем сочные снимки. А после, наслаждаясь пейзажами тропиков и плантаций, мы приедем на чайную фабрику, где вы увидите все этапы переработки и блендирования чая.
Островные хроники и байки
На экскурсии я познакомлю вас с историей Сейшел: расскажу о первом населении и о пиратском прошлом островов. О том, как лавировал министр меж огней Франции и Англии и какие хитрости помогли ему уберечь население. Вы узнаете о влиянии этих двух стран, услышите о том, как Сейшелы вышли в мир, и разберетесь, какую роль в этом сыграл губернатор Маврикия. Будут рассказы и о повседневной жизни островитян. Как используются специи и какие блюда здесь готовят, какие есть привычки у местных. Отношения в семье, нюансы в общении, особенности погоды и даже местные байки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или мой муж Сергей
По желанию можно заехать на завод по производству рома Такомако или в деревню ремесленников, где продают макеты кораблей
Для экскурсии выбирайте удобную обувь, сланцы или кроксы; возьмите с собой полотенце и купальники на случай, если захотите искупаться в красочной лагуне
Дополнительные расходы
Смотровая площадка — 100 рупий
Водопад — 50 рупий
Ботанический сад — 250 рупий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Маэ
Вместе с мужем Сергеем, тоже гидом, на Сейшелах живу и работаю с 1999 года. Мы успешно проводим и разрабатываем авторские туры. Хорошо знакомы с местной жизнью и ее особенностями. И если вы хотите увидеть реальную жизнь и ощутить пульс этого островного государства, то мы станем вашими идеальными проводниками, так как отлично знакомы со стилем жизни, историей, языком, культурой. Благодаря многолетнему опыту работы в местной туристической компании умело составляем персональную программу с правильной логистикой.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
5 сен 2022
Экскурсию для нас проводила Елена. Получилось чуть более 5 часов. Этого достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Мы посмотрели столицу Викторию, зашли на рынок, где Лена помогла выбрать недорогие сувениры и правльные фрукты, смотровые площадки в горах, водопад, летучих лисиц, пляж, где поплавали, чайную ферму и пр. Лена прекрасный рассказчик и гид, доброжелательный и клиентоориентированый. Очень рекомендуем.