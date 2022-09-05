Вас ждет всестороннее знакомство с главным островом Сейшел. Мы исследуем самую маленькую столицу мира — Викторию, — а затем отправимся за город, любоваться видами с высоты, дегустировать чай на плантации и отдыхать у водопада в лесу. Вы услышите о развитии Сейшел и их уникальной природе, узнаете об особенностях местного быта и кухни.

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Описание

Что вас ожидает

Топовые локации в городе…

В первой части экскурсии мы исследуем главные памятники города Виктория. Сверим время по башенным часам (расскажу, чем они примечательны), увидим пестрый индуистский храм, названный в честь бога-слона Ванаягара, дарующего успех и процветание. На оживленном рынке сэра Селвина Кларка вы сможете приобрести фрукты, свежий улов, специи и экзотические сувениры из коралла и морских раковин. А еще заглянем в Королевский сад специй Ле-Жардин-дю-Руа, где вы оцените разнообразие островной растительности, увидите знаменитую пальму Коко де Мер и, если повезет, познакомитесь с гигантскими черепахами с кораллового острова Альдабра.

И за городом

Оставив суетливый город позади, мы отправимся в поросшие ливневыми лесами горы заповедника Морн Сесельва. Серпантин выведет нас через самый высокий перевал архипелага к обзорной площадке у развалин школы Миссион Лодж — отсюда открывается великолепный вид на западные склоны Маэ. Мы также заглянем к одному из самых больших водопадов острова и сделаем сочные снимки. А после, наслаждаясь пейзажами тропиков и плантаций, мы приедем на чайную фабрику, где вы увидите все этапы переработки и блендирования чая.

Островные хроники и байки

На экскурсии я познакомлю вас с историей Сейшел: расскажу о первом населении и о пиратском прошлом островов. О том, как лавировал министр меж огней Франции и Англии и какие хитрости помогли ему уберечь население. Вы узнаете о влиянии этих двух стран, услышите о том, как Сейшелы вышли в мир, и разберетесь, какую роль в этом сыграл губернатор Маврикия.

Будут рассказы и о повседневной жизни островитян. Как используются специи и какие блюда здесь готовят, какие есть привычки у местных. Отношения в семье, нюансы в общении, особенности погоды и даже местные байки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или мой муж Сергей

По желанию можно заехать на завод по производству рома Такомако или в деревню ремесленников, где продают макеты кораблей

Для экскурсии выбирайте удобную обувь, сланцы или кроксы; возьмите с собой полотенце и купальники на случай, если захотите искупаться в красочной лагуне

Дополнительные расходы