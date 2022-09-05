Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы

Посетить топовые локации острова, раскрыть прошлое архипелага и узнать о жизни на Сейшелах

5
1 отзыв
Вас ждет всестороннее знакомство с главным островом Сейшел.

Мы исследуем самую маленькую столицу мира — Викторию, — а затем отправимся за город, любоваться видами с высоты, дегустировать чай на плантации и отдыхать у водопада в лесу.

Вы услышите о развитии Сейшел и их уникальной природе, узнаете об особенностях местного быта и кухни.
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
Остров Маэ, или с чего начинаются Сейшелы
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Описание

Что вас ожидает

Топовые локации в городе…

В первой части экскурсии мы исследуем главные памятники города Виктория. Сверим время по башенным часам (расскажу, чем они примечательны), увидим пестрый индуистский храм, названный в честь бога-слона Ванаягара, дарующего успех и процветание. На оживленном рынке сэра Селвина Кларка вы сможете приобрести фрукты, свежий улов, специи и экзотические сувениры из коралла и морских раковин. А еще заглянем в Королевский сад специй Ле-Жардин-дю-Руа, где вы оцените разнообразие островной растительности, увидите знаменитую пальму Коко де Мер и, если повезет, познакомитесь с гигантскими черепахами с кораллового острова Альдабра.

И за городом

Оставив суетливый город позади, мы отправимся в поросшие ливневыми лесами горы заповедника Морн Сесельва. Серпантин выведет нас через самый высокий перевал архипелага к обзорной площадке у развалин школы Миссион Лодж — отсюда открывается великолепный вид на западные склоны Маэ. Мы также заглянем к одному из самых больших водопадов острова и сделаем сочные снимки. А после, наслаждаясь пейзажами тропиков и плантаций, мы приедем на чайную фабрику, где вы увидите все этапы переработки и блендирования чая.

Островные хроники и байки

На экскурсии я познакомлю вас с историей Сейшел: расскажу о первом населении и о пиратском прошлом островов. О том, как лавировал министр меж огней Франции и Англии и какие хитрости помогли ему уберечь население. Вы узнаете о влиянии этих двух стран, услышите о том, как Сейшелы вышли в мир, и разберетесь, какую роль в этом сыграл губернатор Маврикия.
Будут рассказы и о повседневной жизни островитян. Как используются специи и какие блюда здесь готовят, какие есть привычки у местных. Отношения в семье, нюансы в общении, особенности погоды и даже местные байки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой муж Сергей
  • По желанию можно заехать на завод по производству рома Такомако или в деревню ремесленников, где продают макеты кораблей
  • Для экскурсии выбирайте удобную обувь, сланцы или кроксы; возьмите с собой полотенце и купальники на случай, если захотите искупаться в красочной лагуне

Дополнительные расходы

  • Смотровая площадка — 100 рупий
  • Водопад — 50 рупий
  • Ботанический сад — 250 рупий

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
5 сен 2022
Экскурсию для нас проводила Елена. Получилось чуть более 5 часов.
Этого достаточно, чтобы посмотреть основные достопримечательности.
Мы посмотрели столицу Викторию, зашли на рынок, где Лена помогла выбрать недорогие сувениры и правльные фрукты, смотровые площадки в горах, водопад, летучих лисиц, пляж, где поплавали, чайную ферму и пр.
Лена прекрасный рассказчик и гид, доброжелательный и клиентоориентированый. Очень рекомендуем.

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