Групповая
до 18 чел.
Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов
Начало: У вашего отеля
«За окнами — чайные плантации, горы и тихие деревни»
Расписание: ежедневно в 03:00
2 ноя в 03:00
3 ноя в 03:00
$79 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
«Ранний трансфер в горы, навстречу природе и культуре Шри-Ланки»
9 дек в 03:30
25 дек в 03:30
$155 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
«Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла»
2 ноя в 06:00
3 ноя в 06:00
$370 за всё до 2 чел.
