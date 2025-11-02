Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Галле на русском языке, цены от $79. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На поезде 13 часов Групповая до 18 чел. Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов Начало: У вашего отеля «За окнами — чайные плантации, горы и тихие деревни» Расписание: ежедневно в 03:00 $79 за человека На машине На поезде 9 часов Мини-группа до 12 чел. Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле) Начало: От вашего отеля «Ранний трансфер в горы, навстречу природе и культуре Шри-Ланки» $155 за человека На машине 12 часов Индивидуальная до 2 чел. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле) Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы Начало: По месту вашего проживания «Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла» $370 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

