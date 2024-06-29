Индивидуальная
3 часа
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
«Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
€330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизвестный Коломбо
Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам
«Парк Вихарамахадеви — живописный уголок, где вы сможете отдохнуть от городского шума и прогуляться среди экзотических деревьев»
Завтра в 07:00
30 июня в 07:00
от $478 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
«Национальный парк Удавалаве является одним из самых популярных мест Шри-Ланки»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
€330 за всё до 2 чел.
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