Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Галле на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 3 часа Джип-сафари в национальном парке Яла Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: По договорённости «Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти» € 330 за всё до 2 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Неизвестный Коломбо Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам «Парк Вихарамахадеви — живописный уголок, где вы сможете отдохнуть от городского шума и прогуляться среди экзотических деревьев» от $ 478 за всё до 10 чел. 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 7 часов Сафари на джипах в парке Удавалаве Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы «Национальный парк Удавалаве является одним из самых популярных мест Шри-Ланки» € 330 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Галле

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле Джип-сафари в национальном парке Яла Неизвестный Коломбо Сафари на джипах в парке Удавалаве В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Галле в июне 2024 Сейчас в Галле в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 478.

Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», цены от €330. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август