Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
«03:00 — встреча в отеле03:00–06:15 — переезд в Эллу06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами07:00-07:30 — завтрак в ресторане07»
16 окт в 03:00
17 окт в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
«03:00 — встреча в отеле03:00–06:15 — переезд в Эллу06:15–06:45 — водопад Равана, один из самых широких в стране07:00-07:30 — завтрак в ресторане07»
Завтра в 05:30
16 окт в 05:30
$678 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
«Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом»
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$370 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 февраля 2025Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
- ААбдуллаева20 февраля 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
- ЖЖанна4 января 2025Все отлично. Были с 2 детьми, 10 и 13 лет. Гид Ритци великолепен! Все четко, понятно, интересно. Мы остались очень довольны. Очень понравилось что уложились в один день.
- ИИлона12 января 2024Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
