Экскурсии на водопады из Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Галле на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
«03:00 — встреча в отеле03:00–06:15 — переезд в Эллу06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами07:00-07:30 — завтрак в ресторане07»
16 окт в 03:00
17 окт в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
«03:00 — встреча в отеле03:00–06:15 — переезд в Эллу06:15–06:45 — водопад Равана, один из самых широких в стране07:00-07:30 — завтрак в ресторане07»
Завтра в 05:30
16 окт в 05:30
$678 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
«Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом»
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$370 за всё до 2 чел.

  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
  • А
    Абдуллаева
    20 февраля 2025
    Путешествие в Эллу
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей
    группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!

  • Ж
    Жанна
    4 января 2025
    Путешествие в Эллу + сафари
    Все отлично. Были с 2 детьми, 10 и 13 лет. Гид Ритци великолепен! Все четко, понятно, интересно. Мы остались очень довольны. Очень понравилось что уложились в один день.
  • И
    Илона
    12 января 2024
    Путешествие в Эллу
    Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
    бытовой). В ходе экскурсии из-за сильного дождя пришлось изменять программу, Катерина быстро предложила нам альтернативные варианты, которые оставили незабываемые впечатления о поездке. Буду всем рекомендовать эту команду гидов - спасибо, что с такой любовью и ответственностью подходите к делу.

