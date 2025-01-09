Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Завтра в 15:00
29 окт в 08:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
«Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове»
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$370 за всё до 2 чел.
Екатерина9 января 2025Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
