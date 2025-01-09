Мои заказы

Национальные парки Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Галле на русском языке, цены от $135.
Джип-сафари в национальном парке Яла
На машине
Джиппинг
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
На автобусе
Джиппинг
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Завтра в 15:00
29 окт в 08:00
$135 за человека
Галле и национальный парк Яла
На машине
Джиппинг
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
«Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове»
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$370 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    Джип-сафари в национальном парке Яла
    Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
    Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
    Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по таймингу мы идеально вписались.
    Во-вторых, сама Яла - мы увидели леопарда дважды, слонов, аллигаторов, крокодилов, оленей, буйволов, варанов, множество птиц - и как будто нашм провожатые по парку поняли, что нам нравится, когда меньше людей, и максимально это реализовали.
    Мы восхитительно провели время и однозначно рекомендуем не только эту экскурсию, но и отдельно организаторов.

