Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Лес Синхараджа на Шри-Ланке — один из немногих оставшихся первобытных дождевых лесов на планете. Он находится под охраной правительства, и вход в него строго контролируется. Маршрутов по лесу несколько.
Гид проведёт вас по самым интересным местам, покажет редкие растения, а если повезёт, и животных — обезьян, кабанов, рептилий и насекомых.
Гид проведёт вас по самым интересным местам, покажет редкие растения, а если повезёт, и животных — обезьян, кабанов, рептилий и насекомых.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Чтобы по максимуму насладиться умиротворением и гармонией заповедника, мы начнём экскурсию по лесу в 8 утра. Прогулка будет проходить в окружении живописных пейзажей. Вы полюбуетесь водопадами, ручьями, холмами и тропическими деревьями.
Лес Синхараджа — дом для многих эндемичных видов растений и животных, то есть таких, которые встречаются только на Шри-Ланке. Вы увидите уникальных птиц, бабочек, змей, амфибий. Гид подскажет, как выглядят редкие растения этих мест, занесённые в Красную книгу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, входные билеты в заповедник, услуги англоговорящего гида
- Дополнительно, по желанию, оплачиваются: услуги русскоязычного гида — €65, обед — €15
- Наденьте удобную обувь и одежду, полностью закрывающую ноги. В лесу встречаются пиявки.
- Выезды возможны из любой точки Шри-Ланки. В некоторых случаях потребуется доплата за трансфер. До совершения оплаты на сайте свяжитесь со мной для расчёта стоимости.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 51 туриста
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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