Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Индивидуальная экскурсия в Хиккадуве

Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги

Лес Синхараджа на Шри-Ланке — один из немногих оставшихся первобытных дождевых лесов на планете. Он находится под охраной правительства, и вход в него строго контролируется. Маршрутов по лесу несколько.

Гид проведёт вас по самым интересным местам, покажет редкие растения, а если повезёт, и животных — обезьян, кабанов, рептилий и насекомых.
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Ближайшие даты:
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Чтобы по максимуму насладиться умиротворением и гармонией заповедника, мы начнём экскурсию по лесу в 8 утра. Прогулка будет проходить в окружении живописных пейзажей. Вы полюбуетесь водопадами, ручьями, холмами и тропическими деревьями.

Лес Синхараджа — дом для многих эндемичных видов растений и животных, то есть таких, которые встречаются только на Шри-Ланке. Вы увидите уникальных птиц, бабочек, змей, амфибий. Гид подскажет, как выглядят редкие растения этих мест, занесённые в Красную книгу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, входные билеты в заповедник, услуги англоговорящего гида
  • Дополнительно, по желанию, оплачиваются: услуги русскоязычного гида — €65, обед — €15
  • Наденьте удобную обувь и одежду, полностью закрывающую ноги. В лесу встречаются пиявки.
  • Выезды возможны из любой точки Шри-Ланки. В некоторых случаях потребуется доплата за трансфер. До совершения оплаты на сайте свяжитесь со мной для расчёта стоимости.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хиккадувы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездные

Похожие туры из Хиккадувы

Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
25 фев
26 фев
195 за человека
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
25 фев
26 фев
160 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хиккадуве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM