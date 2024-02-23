Лес Синхараджа на Шри-Ланке — один из немногих оставшихся первобытных дождевых лесов на планете. Он находится под охраной правительства, и вход в него строго контролируется. Маршрутов по лесу несколько. Гид проведёт вас по самым интересным местам, покажет редкие растения, а если повезёт, и животных — обезьян, кабанов, рептилий и насекомых.

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Описание

Что вас ожидает

Чтобы по максимуму насладиться умиротворением и гармонией заповедника, мы начнём экскурсию по лесу в 8 утра. Прогулка будет проходить в окружении живописных пейзажей. Вы полюбуетесь водопадами, ручьями, холмами и тропическими деревьями.

Лес Синхараджа — дом для многих эндемичных видов растений и животных, то есть таких, которые встречаются только на Шри-Ланке. Вы увидите уникальных птиц, бабочек, змей, амфибий. Гид подскажет, как выглядят редкие растения этих мест, занесённые в Красную книгу.

Организационные детали