Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики — виды, которые растут только здесь.
Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны.
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даты
Описание
Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.
Что вас ожидает
Сказочный лес
Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.
Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.
Организационные детали
Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:
- если вас четверо, то с каждого 85€
- если вас трое, то с каждого 95€
- если вас двое, то с каждого 115€
- если вы один/одна, то с вас 125€
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.
Как проходит экскурсия
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
- Отдельно оплачивается обед
ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 05:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.