Добро пожаловать в царство природы! Синхараджа — это дождевой лес с уникальной биосферой. Он включён в список ЮНЕСКО. Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики — виды, которые растут только здесь. Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

Сказочный лес

Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.

Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.

Организационные детали

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:

если вас четверо, то с каждого 85€

если вас трое, то с каждого 95€

если вас двое, то с каждого 115€

если вы один/одна, то с вас 125€

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.

Как проходит экскурсия