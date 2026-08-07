Добро пожаловать в царство природы! Синхараджа - это дождевой лес с уникальной биосферой, включённый в список ЮНЕСКО.Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики - виды, которые

растут только здесь. Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны. Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом. Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки - такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует. Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра. В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты. Отдельно оплачивается обед

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

Сказочный лес

Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.

Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.

Организационные детали

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.

Как проходит экскурсия