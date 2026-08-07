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Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе

Погрузитесь в красоту Синхараджи! Водопады, зелёные холмы и редкие бабочки ждут вас. Включены трансфер, бензин и входные билеты. Прогулка начинается в 8 утра
Добро пожаловать в царство природы! Синхараджа - это дождевой лес с уникальной биосферой, включённый в список ЮНЕСКО.

Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики - виды, которые
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растут только здесь.

Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны. Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки - такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует. Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.

В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты. Отдельно оплачивается обед

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная биосфера
  • 📸 Фотосессия в живописных местах
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🌍 Включено в список ЮНЕСКО
  • 🐘 Возможность увидеть диких животных
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе

Что можно увидеть

  • Национальный парк Синхараджа
  • Редкие растения
  • Дикие животные

Описание экскурсии

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

Сказочный лес

Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.

Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.

Организационные детали

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.

Как проходит экскурсия

  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
  • Отдельно оплачивается обед

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$174
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Входит в следующие категории Хиккадувы

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