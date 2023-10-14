Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе

Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной

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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в царство природы! Синхараджа — это дождевой лес с уникальной биосферой. Он включён в список ЮНЕСКО.

Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики — виды, которые растут только здесь.

Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны.
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

Сказочный лес

Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.

Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.

Организационные детали

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас четверо, то с каждого 85€
  • если вас трое, то с каждого 95€
  • если вас двое, то с каждого 115€
  • если вы один/одна, то с вас 125€

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.

Как проходит экскурсия

  • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
  • Отдельно оплачивается обед

ежедневно в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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