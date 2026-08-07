Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Погрузитесь в красоту Синхараджи! Водопады, зелёные холмы и редкие бабочки ждут вас. Включены трансфер, бензин и входные билеты. Прогулка начинается в 8 утра
Добро пожаловать в царство природы! Синхараджа - это дождевой лес с уникальной биосферой, включённый в список ЮНЕСКО.
Вы увидите редкие растения, занесённые в Красную книгу, а также эндемики - виды, которые читать дальшеуменьшить
растут только здесь.
Помимо флоры, в лесу, если повезёт, можно встретить диких слонов, обезьян, кабанов и других представителей фауны. Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.
Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки - такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует. Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.
В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты. Отдельно оплачивается обед
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальная биосфера
📸 Фотосессия в живописных местах
🚗 Комфортабельный трансфер
🌍 Включено в список ЮНЕСКО
🐘 Возможность увидеть диких животных
Что можно увидеть
Национальный парк Синхараджа
Редкие растения
Дикие животные
Описание экскурсии
Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.
Что вас ожидает
Сказочный лес
Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа. Наш водитель провезёт и проведёт вас по его самым красивым местам и пофотографирует.
Обратите внимание на ранний выезд. Сама прогулка по лесу начинается в 8 утра.
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и входные билеты.
Как проходит экскурсия
Вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
Отдельно оплачивается обед
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$174
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья!
Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. читать дальшеуменьшить
Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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