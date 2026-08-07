Проведите целый день, наслаждаясь активным путешествием по южному побережью Шри-Ланки.
Прокатитесь на моторной лодке по лагуне с мангровыми зарослями, посетите черепашью ферму и узнайте о сохранении морских черепах. Оцените колониальную архитектуру
Прокатитесь на моторной лодке по лагуне с мангровыми зарослями, посетите черепашью ферму и узнайте о сохранении морских черепах. Оцените колониальную архитектуру
7 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Прогулка по старинному форту Галле
- 🐢 Посещение черепашьей фермы
- 🚤 Речное сафари по лагуне Коггала
- 🐘 Джип-сафари в парке Удавалаве
- 🏰 Колониальная архитектура и белоснежный маяк
- 🦌 Встреча с дикими животными
- 🗣️ Русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Форт Галле
- Черепашья ферма
- Лагуна Коггала
- Национальный парк Удавалаве
Описание экскурсии
Многоликая Шри-Ланка
Вы посетите самые яркие места юга острова. В программе экскурсии:
- Форт Галле — вы погуляете по извилистым улочкам старинной голландской крепости, полюбуетесь колониальной архитектурой и оцените белоснежный маяк. А также услышите, какие интересные события здесь происходили.
- Черепашья ферма — мы посетим место, созданное для сохранения популяции морских черепах. Здесь лечат больных и раненых черепах, после чего отпускают их в океан. Вы познакомитесь с ланкийскими черепашками и узнаете о них много занимательных фактов.
- Речное сафари — вы прокатитесь на моторной лодке по лагуне Коггала. Полюбуетесь островами Птиц и Корицы. А также древним храмом посреди джунглей.
- Джип-сафари в парке Удавалаве — вы проедете на джипах по пересеченной местности национального парка, где обитает множество диких животных. Вы гарантированно увидите слонов. Если повезет, также встретите гигантских белок, оленей, кабанов, леопардов, пеликанов, аистов и павлинов.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать местный русскоговорящий гид
- В стоимость включены: кондиционированный транспорт, джип-сафари в Удавалаве, речное сафари, все входные билеты
- Дополнительные расходы: обед
- Мы можем забрать вас из Бентоты, Калутары, Хиккадувы, Унаватуны, Велигамы, Мириссы или Тангалле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Входит в следующие категории Хиккадувы
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