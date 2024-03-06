1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Увлекательная групповая экскурсия по Хиккадуве
Посетите слоновий питомник, чайные плантации и пещерный храм. Насладитесь видами с Малого пика Адама и искупайтесь в горном водопаде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
13 часов
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
7 июля в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности: групповая экскурсия
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
$212 за человека
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ЛЛюбовь21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июле 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 684. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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