Экскурсии выходного дня в Хиккадуве

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Хиккадуве на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Увлекательная групповая экскурсия по Хиккадуве
Посетите слоновий питомник, чайные плантации и пещерный храм. Насладитесь видами с Малого пика Адама и искупайтесь в горном водопаде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$190 за человека
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
7 июля в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Нувара-Элия и её живописные окрестности
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности: групповая экскурсия
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
$212 за человека
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 марта 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
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    старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️

  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов
  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
  • К
    Ксения
    1 декабря 2023
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
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    очень насыщенный,захватывает многие основные достопримечательности! Отель,в котором мы ночевали,был очень хороший,с бассейном,вкусным ужином и завтраком и видом на горы! Водитель очень хорошо водит автомобиль,спокойный,мы не переживали за нашу безопасность. Шамми практически всегда был на достопримечательностях с нами,фотографировал,за что ему огромное спасибо 😊 Нам тур очень понравился,запомним эти прекрасные насыщенные два дня надолго!

    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
  2. Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
  3. Нувара-Элия и её живописные окрестности
  4. Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июле 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 684. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 4 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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