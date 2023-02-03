1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
«Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом»
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
«Водопад Рамбода высотой выше сотни метров — еще одно живописное место на нашем маршруте»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €840 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
«Вы насладитесь горной природой Шри-Ланки, искупаетесь в прохладных водах знаменитого водопада Рамбода и поучаствуете в сборе чая на плантациях»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
€730 за всё до 2 чел.
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
«109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения3 февраля 2023Программа экскурсии очень понравилась. Единственное я вам настоятельно рекомендую скорректировать описание экскурсии. У вас написано, что это легкий трекинг, который
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 212 до 840. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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