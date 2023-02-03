Экскурсии на водопады из Хиккадувы

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады» в Хиккадуве на русском языке, цены от $212. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
«Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом»
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
«Водопад Рамбода высотой выше сотни метров — еще одно живописное место на нашем маршруте»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 840 за всё до 10 чел.
Центральное нагорье Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
«Вы насладитесь горной природой Шри-Ланки, искупаетесь в прохладных водах знаменитого водопада Рамбода и поучаствуете в сборе чая на плантациях»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
730 за всё до 2 чел.
Нувара-Элия и её живописные окрестности
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
«109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    3 февраля 2023
    Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
    Программа экскурсии очень понравилась. Единственное я вам настоятельно рекомендую скорректировать описание экскурсии. У вас написано, что это легкий трекинг, который
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    не занимает много времени и под силу практически всем. На деле это не совсем так. Такое несоответствие может в дальнейшем привезти к затруднению проведения мероприятия (люди могут быть в неподходящей одежде или вообще (в силе возраста или каких-либо физических ограничений), люди попросту могут отказаться и в итоге написать плохой отзыв. Гид и водитель произвели хорошее впечатление. Единственное в моменте вскорабкивания на горы в местах, где даже троп нету, хотелось бы, чтобы гид был всегда рядом, а не убегал самостоятельно далеко вперед)) (видели, что в других аналогичных группах гиды всячески помогали преодолевать маршруты). Но, повторюсь, если смотреть на экскурсию в целом, то впечатления остались хорошими.

  • А
    Анастасия
    4 января 2022
    2 дня в самом сердце Шри-Ланки
    Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
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    организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
  2. 2 дня в самом сердце Шри-Ланки
  3. Центральное нагорье Шри-Ланки
  4. Нувара-Элия и её живописные окрестности
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 212 до 840. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Водопады», 2 ⭐ отзыва, цены от $212. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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