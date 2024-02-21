1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
4 июля в 00:30
5 июля в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
4 июля в 06:00
5 июля в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки за три дня: слоновий питомник, храм Зуба Будды, ботанический сад и многое другое ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: В аэропорту Коломбо
4 июля в 00:30
5 июля в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июле 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 809 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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