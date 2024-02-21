Экскурсии из аэропорта Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Коломбо на русском языке, цены от $809. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
4 июля в 00:30
5 июля в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
4 июля в 06:00
5 июля в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки за три дня: слоновий питомник, храм Зуба Будды, ботанический сад и многое другое ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: В аэропорту Коломбо
4 июля в 00:30
5 июля в 00:30
$809 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 февраля 2024
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
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    с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹

    Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человекМы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
    Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июле 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 809 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из аэропорта», 8 ⭐ отзывов, цены от $809. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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