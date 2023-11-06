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много информации, но все по делу, ответил на все вопросы (имеет аккредитацию гида высшего разряда), везде с нами ходил, все показал-рассказал. Заводил не в самые туристические места, снабжал рассказ интересными фактами и размышлениями. Сама программа хорошо продумана, отдельный водитель, чистый автомобиль, все комфортно. Свободное время, никакой спешки. Приятный и вкусный обед в симпатичном отельчике. Все здорово! Большое спасибо! Рекомендация - берите носки, так как по территории храмов необходимо ходить без обуви, а земля горячая…:)