1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
4 июля в 05:00
5 июля в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки
Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками
Начало: У вашего отеля
3 июля в 05:30
4 июля в 05:30
от $348 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сафари в Удавалаве: уникальное приключение среди дикой природы Шри-Ланки
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки, наблюдая за слонами и редкими видами птиц в национальном парке Удавалаве
Начало: В фойе вашего отеля
4 июля в 05:00
5 июля в 05:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
3 июля в 05:30
4 июля в 05:30
$575 за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 08:00
$236 за человека
Групповая
5 часов
Коломбо и его контрасты: старый город, храмы и ТЦ
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$169 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 ноября 2023Экскурсия прошла выше всяких похвал. Прекрасная организация, погружение в историю, уникальные места, восхитительно вкусная местная кухня. Рифаи с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал разные истории. На месте был дополнительный гид по городу, тоже очень интересно всё рассказал и показал.
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
- EEkaterina28 января 2023Заказывала гида, говорящего на английском языке, так как мой муж не говорит по-русски. В полном восторге от экскурсии! Гид очаровательный,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «От вашего отеля»
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