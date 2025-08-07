Трансфер в Коломбо

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Коломбо на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Джип-сафари в парке Яла
На машине
Джиппинг
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла
Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния
Начало: В вашем отеле
«Комфортабельный трансфер с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
Безопасная и комфортная поездка между курортами Хиккадува, Бентота, Негомбо, Унуватуна и не только
Начало: В указанной вами точке
«Трансфер осуществляется от вашего отеля или любой другой удобной вам точки до выбранного конечного пункта»
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Коломбо
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Коломбо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
$50 за всё до 3 чел.
Коломбо и его контрасты
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Коломбо и его контрасты
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и вход в музей-фабрику по обработке драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$169 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    7 августа 2025
    Джип-сафари в парке Яла
    Лучшее сафари на Шри-Ланке в Яле.
    Мы побывали в форте Галле, на черепашьей ферме, далее был шведский стол, после чего поехали
    читать дальше

    в сам парк, где увидели двух слонов, стадо оленей, много павлинов, пару крокодилов, стадо буйволов, летучих мышей на деревьях, мангустов, белок, обезьян. Впечатлений было супер много, особенно в момент встречи с диким слоном.
    До парка в машине всегда работал кондиционер, нам дали времени ровно столько сколько было нужно нам в каждом из мест где мы были.
    В парке перемещались на джипе, который был вполне комфортным, при этом у гида был бинокль, который он периодически нам передавал, также он останавливался когда высматривал очередное животное.
    Забрали от отеля в 6:30, домой доставили в 21:30, за день впечатлений и эмоций было столько, что спали в ту ночь превосходно

    Спасибо всем участвовавшим и организаторам!

  • A
    Aleksei
    23 января 2025
    Джип-сафари в парке Яла
    Все прошло отлично
  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
    читать дальше

    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Трансфер»

Какие места ещё посмотреть в Коломбо
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная Галле Фейс;
  3. Парк Вихарамахадеви;
  4. Храм Гангарамая.
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в апреле 2026
Сейчас в Коломбо в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 22 до 169. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
