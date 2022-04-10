Главное на Шри-Ланке за три дня

Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии

Индивидуальная
Шри-Ланка — красивая и богатая на достопримечательности страна.

Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий ее фантастическое разнообразие.

Вы познакомитесь с местными слонами, подниметесь на скалу-крепость Сигирия и погуляете по Королевскому Ботаническому саду.

Расшифруете архитектуру пещерного храма Дамбулла и исследуете город Канди!
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Главное на Шри-Ланке за три дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День первый. Слоновий питомник Пиннавела и храм Дамбулла

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения животных. Вы увидите, как живут слоны, и услышите о них интересные факты. Во второй половине дня посетите одну из «визитных карточек» страны — пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до н. э. Полюбуетесь многочисленными статуями Будды и старинными узорами.

День второй. Канди и скала Сигирия

Вы подниметесь по ступенькам на древнюю горную крепость Сигирия. Насладитесь фантастическими видами на окрестности и осмотрите расположенный на вершине дворец с удивительными фресками. Далее мы заглянем на фабрику Батика и в сад Специй, где растут лекарственные травы. Завершит день Канди — религиозная столица страны. Вы побываете в священном храме Зуба Будды и погуляете вокруг живописного искусственного озера в центре города.

День третий. Королевский Ботанический сад

Шри-Ланку, как азиатскую страну, отличают хаос, вездесущие торговцы и тук-туки. Но есть на острове место, где вы забудете о суете! Это Ботанический сад Перадения — оазис тишины, красоты и невероятных растений со всего света. Вы пройдете по ухоженным аллеям, вдыхая чарующие цветочные ароматы, и увидите бесчисленное количество экзотических деревьев.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспорт с кондиционером, проживания в отелях с завтраками
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Зуба Будды — 8$, Ботанический сад — 12$, Слоновий питомник — 16$, Дамбулла — 12$, Сигирия — 30$
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Бандаранайке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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