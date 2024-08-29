Шри-Ланка - удивительная страна с богатой историей и природными красотами. За три дня вы увидите слонов в питомнике Пиннавела, исследуете древний пещерный храм Дамбулла, подниметесь на скалу-крепость Сигирия и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду Перадения. Кульминацией станет посещение священного города Канди с его храмом Зуба Будды и живописным озером. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться лучшими достопримечательностями Шри-Ланки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День первый. Слоновий питомник Пиннавела и храм Дамбулла

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения животных. Вы увидите, как живут слоны, и услышите о них интересные факты. Во второй половине дня посетите одну из «визитных карточек» страны — пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до н. э. Полюбуетесь многочисленными статуями Будды и старинными узорами.

День второй. Канди и скала Сигирия

Вы подниметесь по ступенькам на древнюю горную крепость Сигирия. Насладитесь фантастическими видами на окрестности и осмотрите расположенный на вершине дворец с удивительными фресками. Далее мы заглянем на фабрику Батика и в сад Специй, где растут лекарственные травы. Завершит день Канди — религиозная столица страны. Вы побываете в священном храме Зуба Будды и погуляете вокруг живописного искусственного озера в центре города.

День третий. Королевский ботанический сад

Шри-Ланку, как азиатскую страну, отличают хаос, вездесущие торговцы и тук-туки. Но есть на острове место, где вы забудете о суете! Это ботанический сад Перадения — оазис тишины, красоты и невероятных растений со всего света. Вы пройдете по ухоженным аллеям, вдыхая чарующие цветочные ароматы, и увидите бесчисленное количество экзотических деревьев.

Организационные детали