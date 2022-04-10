Что вас ожидает

День первый. Слоновий питомник Пиннавела и храм Дамбулла

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения животных. Вы увидите, как живут слоны, и услышите о них интересные факты. Во второй половине дня посетите одну из «визитных карточек» страны — пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до н. э. Полюбуетесь многочисленными статуями Будды и старинными узорами.

День второй. Канди и скала Сигирия

Вы подниметесь по ступенькам на древнюю горную крепость Сигирия. Насладитесь фантастическими видами на окрестности и осмотрите расположенный на вершине дворец с удивительными фресками. Далее мы заглянем на фабрику Батика и в сад Специй, где растут лекарственные травы. Завершит день Канди — религиозная столица страны. Вы побываете в священном храме Зуба Будды и погуляете вокруг живописного искусственного озера в центре города.

День третий. Королевский Ботанический сад

Шри-Ланку, как азиатскую страну, отличают хаос, вездесущие торговцы и тук-туки. Но есть на острове место, где вы забудете о суете! Это Ботанический сад Перадения — оазис тишины, красоты и невероятных растений со всего света. Вы пройдете по ухоженным аллеям, вдыхая чарующие цветочные ароматы, и увидите бесчисленное количество экзотических деревьев.

Организационные детали