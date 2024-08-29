Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Шри-Ланка - удивительная страна с богатой историей и природными красотами.
За три дня вы увидите слонов в питомнике Пиннавела, исследуете древний пещерный храм Дамбулла, подниметесь на скалу-крепость Сигирия и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду Перадения. Кульминацией станет посещение священного города Канди с его храмом Зуба Будды и живописным озером.
Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться лучшими достопримечательностями Шри-Ланки
День первый. Слоновий питомник Пиннавела и храм Дамбулла
Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения животных. Вы увидите, как живут слоны, и услышите о них интересные факты. Во второй половине дня посетите одну из «визитных карточек» страны — пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до н. э. Полюбуетесь многочисленными статуями Будды и старинными узорами.
День второй. Канди и скала Сигирия
Вы подниметесь по ступенькам на древнюю горную крепость Сигирия. Насладитесь фантастическими видами на окрестности и осмотрите расположенный на вершине дворец с удивительными фресками. Далее мы заглянем на фабрику Батика и в сад Специй, где растут лекарственные травы. Завершит день Канди — религиозная столица страны. Вы побываете в священном храме Зуба Будды и погуляете вокруг живописного искусственного озера в центре города.
День третий. Королевский ботанический сад
Шри-Ланку, как азиатскую страну, отличают хаос, вездесущие торговцы и тук-туки. Но есть на острове место, где вы забудете о суете! Это ботанический сад Перадения — оазис тишины, красоты и невероятных растений со всего света. Вы пройдете по ухоженным аллеям, вдыхая чарующие цветочные ароматы, и увидите бесчисленное количество экзотических деревьев.
Организационные детали
В стоимость включены: транспорт с кондиционером, проживания в отелях с завтраками
По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Бандаранайке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Очень интересный и насыщенный тур по Шри-Ланке с гидом Сенакой. На комфортабельном автомобиле с кондиционером осмотрели самые знаковые места острова: Дамбуллу, Сигирию, Канди и целый ряд других мест. Очень понравился читать дальшеуменьшить
гид: максимально дружелюбен, отлично владеет русским языком (учился в РУДН), интересно и подробно рассказывает, отвечает на все вопросы и не навязывает посещение многочисленных туристических магазинов. Очень понравились гостиницы на пути - особенно в Дамбулле - я бы туда специально еще вернулся. В общем, всем рекомендую этот тур!
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М
Михаил
Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. читать дальшеуменьшить
Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)
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Т
Темир
Спасибо за интересную экскурсию!
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