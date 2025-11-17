Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$390 за всё до 2 чел.
Групповая
до 15 чел.
Коломбо и его контрасты: старый город, храмы и ТЦ
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
$169 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 ноября 2025Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
- ЛЛюдмила31 августа 2025Все прошло отлично. Посмотрели основные достопримечательности Коломбо, гид Родни (могу ошибиться в написании) рассказал об исторических и экономических событиях страны, как раз то, что нужно в первый день знакомства со страной. Отдельное спасибо водителю Индражит за обходительность и учтивость.
- ЕЕлена20 августа 2025Прошу прощения за запоздалый отклик.
Экскурсия была великолепна и познавательна.
- ННИКИТА14 августа 2025В целом составили впечатление о городе. Не так много точек.
Гид был очень обходительным, но
для нас были сложности с пониманием из-за акцента.
- ННаталия15 марта 2025Экскурсия понравилась: Иветта постаралась сложные для понимания темы сделать доступнее, очень информативно получилось. Порекомендую непременно!!!
- ААлександра4 февраля 2025Нам очень понравился данный тур по Коломбо. Это был идеальный вариант для того, чтобы систематизировать наши разрозненные знания об истории
- ТТатьяна10 января 2025Бронировали на 4 часа, на семью с двумя детьми 10 и 14 лет, остались очень довольны. Хоть в Коломбо и
- ИИгорь5 января 2025Вначале несколько слов об организационных моментах. Помимо экскурсии попросили Алевтину организовать трансфер из аэропорта. Она помогла, быстро ответила, все четко
- ММарина17 декабря 2024Все отлично
- ААлександр30 ноября 2024Все хорошо
- ООлег8 августа 2024Закончилась наша экскурсия по Коломбо! Огромное спасибо нашему гиду Прасанне! Мы много посмотрели достопримечательностей, познакомились с городом! Всё было очень интересно! Просанна даже отвёл нас на поезд
- ААлесей27 июня 2024Очень классно)
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
- ЕЕвгения16 апреля 2024Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам.
но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
- РРоман16 апреля 2024Все отлично
- ААркадий9 апреля 2024Очень хорошая экскурсия. Конечно, не без шероховатостей, но гид искренне поддерживал нас и малыша, помог с ремонтом коляски и покупкой
- ММихаил8 февраля 2024Спасибо большое экскурсоводу Иветте за интересную экскурсию по Коломбо. Время пролетело незаметно, непринужденно, было много интересного. Мы посмотрели все основные
- ММайя1 февраля 2024По прилету на Шри-Ланку, решили один день провести в Коломбо-познакомиться с городом. Заказали экскурсию. В отеле нас встретила гид Иветта
- IIrina11 января 2024Спасибо! Всё было отлично! 🙂
- ССветлана31 декабря 2023Спасибо большое за замечательную экскурсию, замечательного гида! Получили массу впечатлений! Поздравляем весь Ваш коллектив с Новым Годом! Всего Вам самого наилучшего! 🎄🥰🫶
