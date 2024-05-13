Главные экскурсионные места в Коломбо

Найдено 9 экскурсий в категории «Популярные места» в Коломбо на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Коломбо - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Коломбо - первая встреча: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
$167 за всё до 5 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
12 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$396 за всё до 6 чел.
Канди - путешествие в священный город
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
365 за всё до 6 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
🚗 На машине
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
220 за человека
Коломбо и его контрасты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Коломбо и его контрасты
Побывать в разных уголках крупнейшего города Шри-Ланки на групповой автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$169 за человека
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $370 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • А
    Аркадий
    10 мая 2024
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
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    мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь. На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Все супер
  • Е
    Евгения
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам. но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
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    можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.

  • К
    Ксения
    15 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2024
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
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    автомобиль, где супруг 2х метрового роста смог с удобством разместиться. Навык вождения водителя выше всяких похвал: быстро и аккуратно. Мы-любители индивидуальных экскурсий, на которых можно узнать историю страны, становления, какие-то нюансы нации, культуры. Поездка с Рифаем более чем удовлетворила нашу тягу узнать о Шри-Ланке. Прекрасное информационное наполнение, мы узнали и исторические факты страны и современную обстановку, и события, ей предшествующие. Погрузились в основы буддизма и смогли прикоснуться к ланкийским святыням. Очень запоминающееся-преодоление себя через подъем на вершину Сигерии: 1202 ступени вверх и ты наслаждаешься великолепными видами с высоты птичьего полета и слушаешь историю королевской семьи. Несмотря на то, что экскурсия продолжительная (12+ часов), мы получили колоссальное удовольствие от поездки. Вне всяких сомнений рекомендую экскурсию с Рифаем.

    Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четкоРифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко
  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    16 февраля 2023
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
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    прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.

  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

  • Е
    Елена
    3 августа 2022
    Канди - путешествие в священный город
    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
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    задать вопросы, которые меня интересовали, человеку, знающему особенности жизни и религии Шри-Ланки изнутри. Конечно, для детей, да и для взрослых, было незабываемо знакомство со слонами в приюте Пинавелла🐘. Это ни с чем не сравнимые впечатления! А Ботанический сад - красивое и познавательное место для прогулок. Вернулись все довольные, с массой новой информации как общеобразовательной, так и эстетической. Отличная экскурсия!

    Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно отОчень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Главное на Шри-Ланке за три дня
  2. Коломбо - первая встреча
  3. Дамбулла и Сигирия за 1 день
  4. Канди - путешествие в священный город
  5. Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Популярные места" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 167 до 923. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 55 ⭐ отзывов, цены от $167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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