Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.
Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Топаз» 4*. За доплату возможно размещение в отелях 5* Heritance Kandalama или Aarunya Nature Resort and Spa. В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Сигирию. Время подъёма в одну сторону: около 30–45 минут.
Виза. Оформляется бесплатно для граждан РФ по прилёте.
Программа тура по дням
Сигирия и джип-сафари в парке «Миннерия»
После завтрака мы отправимся к величественной Сигирии. В 5 веке царь Кашьяпа построил здесь неприступную крепость, окружённую садами и водоёмами с фонтанами. Чтобы добраться до вершины, придётся пройти через знаменитые Львиные ворота. Сигирия по праву входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и её захватывающие панорамы точно оставят неизгладимые впечатления.
После обеда нас ждёт джип-сафари в национальном парке «Миннерия». На просторах этого заповедника можно увидеть множество диких животных: слонов, стаи птиц, включая пеликанов и павлинов, а также грациозных леопардов.
Храмы Дамбулла и Алувихара, сады Матале и прибытие в Канди
Позавтракав, отправимся исследовать древний пещерный храм Дамбулла. Этот буддийский храмовый комплекс, высеченный в скале, является крупнейшим в Южной Азии и служит священным местом паломничества уже более двух тысяч лет. Внутри пещер — десятки статуй Будды, а стены покрыты фресками, отражающими духовные традиции острова.
Затем мы направимся в Матале, знаменитый своими аюрведическими садами. Узнаем о местных целебных травах и специях. Далее посетим пещерный храм Алувихара. Именно здесь более двух тысяч лет назад буддийские монахи впервые записали священные тексты Палийского канона. Вы сможете попробовать древнюю технологию письма на пальмовых листьях.
По прибытии в Канди вас ожидает увлекательное вечернее шоу национальных танцев (по желанию), а затем ужин.
Храм Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантации
Начнём утро с посещения Храма Зуба Будды — главной святыни Шри-Ланки, в которой хранится одна из важнейших буддийских реликвий. Внутри храма можно увидеть богатую коллекцию даров, оставленных верующими, и узнать историю этой святыни, которую в Канди доставили с особыми почестями.
Затем мы поднимемся к статуе Будды на холме Бахираваканда, откуда открывается потрясающий вид на город. После этого мы отправимся в знаменитый Королевский ботанический сад. Это место удивляет разнообразием растений: тут есть целая роща исполинских фикусов, великолепный сад орхидей и Аллея Мемориальных Деревьев, оставивших след в истории.
Далее в нашем маршруте — впечатляющая башня Амбулувава. Архитектурный шедевр с конической спиральной конструкцией возвышается на вершине горы и считается одним из лучших мест для памятных фотографий.
Во второй половине дня нас ждут чайные плантации (по желанию), где можно узнать, как выращивают знаменитый цейлонский чай. Мы посетим чайную фабрику, чтобы познакомиться с производственным процессом и насладиться дегустацией разных сортов напитка. Финальный штрих этого дня — незабываемые виды на горные пейзажи, окружённые изумрудными плантациями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты: Сигирия, Дамбулла, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад в Перадении
- Джип-сафари
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии:
- Этнотур - $35
- Наблюдение за птицами (фототур) - $45
- Слоновий питомник в Пиннавеле - $20
- Частный слоновий питомник + музей + катание на слоне + фабрика экобумаги - $20
- Чайная церемония и дегустация чая - $15
- Аюрведический массаж - $45
- Пещерный храм Дамбулла - $10
- Шоу национальных танцев + фаер-шоу - $10
- Монастырь Бахираваканда и обзорная площадка
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $610 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1940, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $920 за человека