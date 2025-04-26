Величественные древние храмы, сказочные пейзажи и приключения в дикой природе сливаются в одно целое, ведь это Шри-Ланка! Мы посетим Сигирию, где когда-то возвышался роскошный дворец, и вдохнём аромат специй в

аюрведических садах. Напишем своё имя на пальмовых листьях и пройдёмся по цветущим аллеям Королевского ботанического сада. Осмотрим умопомрачительные виды с вершины башни Амбулувава и, конечно, заглянем на чайные плантации, чтобы среди зелёных холмов насладиться дегустацией разных сортов напитка. По желанию можно провести дополнительные экскурсии на ваш вкус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:

1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.

2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).

3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).

При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.

Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.