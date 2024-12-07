3 дня
Экспресс-погружение в ланкийскую культуру: индивидуальный тур с джип-сафари
Исследовать парк «Миннерия», посетить храм Зуба Будды и подняться на Сигирию
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
«После обеда нас ждёт джип-сафари в национальном парке «Миннерия»»
7 дек в 07:30
14 дек в 07:30
$1 360 за всё до 2 чел.
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Приглашаем вас в индивидуальное больше путешествие, во время которого мы будем много гулять, исследовать знаковые храмы и наблюдать за обитателями национальных парков»
1 янв в 10:00
1 фев в 10:00
$1 590 за человека
11 дней
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Вас ждут встречи с редкими животными в национальном парке «Яла», восхождение на Сигирию, захватывающий дух треккинг по горным вершинам и купание в природных водопадах»
20 дек в 10:00
3 янв в 10:00
177 531₽ за человека
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