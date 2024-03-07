3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия»
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
$375 за человека
5 дней
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
«В программе много святилищ и природы: вы пройдётесь по залам пещерного храма, рассмотрите руины монастыря среди джунглей и отправитесь на сафари в национальном парке «Миннерия»»
23 сен в 12:00
26 сен в 12:00
$790 за человека
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
«Шри-Ланка приоткроет для нас свои богатства: покажет нетронутую дикую природу с леопардами, слонами, крокодилами, пустит в священные храмы, проведёт дорогой на Львиную скалу к дворцу короля и угостит цейлонским чаем на плантации»
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€720 за человека
Последние отзывы на туры
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 тура от 375 до 790. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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