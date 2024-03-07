Буддистские храмы Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Буддистские храмы» в Коломбо на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
На машине
2 отзыва
3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$375 за человека
Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
На яхте
10 дней
Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
Отправиться в сафари по Национальному парку Яла, увидеть дельфинов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Шри-Ланки, время зависит от времени вашег...
3 янв в 08:00
245 000 за человека
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
На машине
Джиппинг
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
720 за человека

Последние отзывы на туры

  • N
    Nikita
    7 марта 2024
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
  • Е
    Елена
    28 ноября 2023
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
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    сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ. В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн. В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось! Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место! Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!) По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия))) Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились. В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное! Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых. ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну! Елена, Николай, Наталья, Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Буддистские храмы»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
  2. Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
  3. Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 тура от 375 до 245 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Буддистские храмы», 2 ⭐ отзыва, цены от $375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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