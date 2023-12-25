Первая локация нашего путешествия — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.

После чего мы переезжаем в Дамбуллу, размещаемся в отеле и идём на ужин.