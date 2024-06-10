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Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Поучаствуем в джип-сафари, посетим пещерный комплекс и место паломничества буддистов со всего мира»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€1 780 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
«Затем вас ждёт обед, после которого мы переместимся в национальный парк «Миннерия», где отправимся в джип-сафари»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$950 за человека
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
«Вы исследуете природные и архитектурные жемчужины страны, посетите слоновий приют и аутентичную деревню, отправитесь на джип-сафари по национальному парку»
21 июня в 10:20
$3 440 за человека
Авторский тур
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
20 июня в 05:00
21 июня в 05:00
€590 за человека
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
«Немного экстрима напоследок — джип-сафари в нацпарке, где обитают леопарды, крокодилы, буйволы и другие дикие животные»
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
€960 за человека
Авторский тур
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€720 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Джиппинг»
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- Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
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