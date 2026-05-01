1 день

Встреча с гидом и сити-тур по Коломбо

Добро пожаловать в Коломбо, где традиции и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Мы начинаем наше путешествие с прибытия в этот яркий мегаполис, раскинувшийся на берегу Индийского океана.

Многие считают, что Коломбо, это столица Шри-Ланки. И они правы только отчасти, потому что у Шри-Ланки есть еще одна столица в пригороде Коломбо - Шри-Джаяварденепура-Котте (или просто Котте), место нахождения парламента страны. Кстати, население большого Коломбо более 5,5 миллиона человек, в то время как население Шри-Ланки почти 22 миллиона.

Если вы прибыли накануне, мы организуем для вас индивидуальный трансфер и забронируем отель на дополнительную ночь. А если вы до этого наслаждались отдыхом на пляжах Бентоты, Хиккадувы или Унаватуны и других курортов, мы обеспечим вам комфортный трансфер до Коломбо.

Итак, встречаемся с гидом в 12:00 в лобби вашего отеля и начинаем путешествие по Шри-Ланке с экскурсии в Коломбо. Место, где можно почувствовать смешение религий и контраст бедности и богатства. Здесь отражается определенная эпоха в истории Шри-Ланки - эпоха колонизации. Основная часть достопримечательностей сконцентрирована в районах Петта и Форт Коломбо - деловом центре города, местами сохранившим строения времен британских и голландских колонизаторов земель сингальского народа.

Первое, что мы посетим, знаменитая Мечеть Джами Уль Альфар (Jami Ul-Alfar Mosque). Этот архитектурный шедевр, известный как Красная мечеть, с ее ярким узорчатым фасадом невозможно пропустить. Она станет отличным началом нашего знакомства с городом.

Затем мы отправимся в район Форт, сердце колониального Коломбо. Здесь нас ждут впечатляющие здания, такие как Голландский госпиталь (Dutch Hospital), теперь ставший стильным торговым комплексом, здание компании Каргилс (Cargills) и старая железнодорожная станция, которая напоминает о временах британского правления. Мы также увидим порт и Маяк Галбокка (Galbokka Lighthouse), которые продолжают играть важную роль в жизни города.

После обеда мы прогуляемся по Парку Вихарамахадеви (Viharamahadevi Park), крупнейшему парку города. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и сделать остановку у городской ратуши и мемориала Второй мировой войны. Пройдя через парк, мы окажемся у Театра Nelum Pokuna и Национального музея, где погрузимся в историю и культуру Шри-Ланки.

Далее мы посетим Храм Гангарамайя (Gangaramaya Temple), один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо. Его уникальная архитектура и богатая коллекция реликвий делают это место обязательным для посещения.

Вечером у нас будет выбор: прогуляться по набережной Galle Face Green и полюбоваться закатом, наслаждаясь свежим морским бризом, или подняться на смотровую площадку ресторана Cinnamon Red Colombo, откуда открывается потрясающий вид на вечерний город.

Завершаем день ужином и отдыхом в отеле, готовясь к новым приключениям. Ночь в Коломбо.

Размещение в Коломбо в Ivy Lane Colombo Hotel 3

Переезды за день: около 30 км.

