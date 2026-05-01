Эта программа для готовой компании от 2 до 7 человек. Это не сборный тур. Даты любые под запрос.
Стоимость зависит от количества человек. Цена 970$/чел указана при группе 5-7 человек. При группе 3-4 человека стоимость - 1210$/чел. При группе 2 человека стоимость - 1660$/чел.
Предоплата - 15%, организаторам - 40-50%, остаток 50-40% - на месте. Точная сумма после составления договора.
Бесконечные пляжи с разнообразным подводным миром, хранящие историю остатки крепостей и древних храмов, приветливые люди, множество национальных парков со слонами и леопардами, знаменитый чай и вкуснейшая еда создают для Шри-Ланки потрясающую возможность для путешествий.
В авторском туре по Шри-Ланке за 6 дней мы посетим самые яркие локации острова, каждый день новое место, новые открытия и новые впечатления.
На протяжении всего маршрута на комфортабельном авто или минивэне вас будет сопровождать наш русскоязычный гид. А после насыщенного впечатлениями дня, вас ожидает комфортабельный, уютный номер со всеми удобствами в домашнем бутик-отеле или отеле уровня 3-4 с бассейном.
Это будет ваше персональное путешествие. Не нужно ждать когда наберется сборная группа, и вообще наберется ли она. В это путешествие можно отправиться в любое удобное для вас время.
Встреча с гидом и сити-тур по Коломбо
Добро пожаловать в Коломбо, где традиции и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Мы начинаем наше путешествие с прибытия в этот яркий мегаполис, раскинувшийся на берегу Индийского океана.
Многие считают, что Коломбо, это столица Шри-Ланки. И они правы только отчасти, потому что у Шри-Ланки есть еще одна столица в пригороде Коломбо - Шри-Джаяварденепура-Котте (или просто Котте), место нахождения парламента страны. Кстати, население большого Коломбо более 5,5 миллиона человек, в то время как население Шри-Ланки почти 22 миллиона.
Если вы прибыли накануне, мы организуем для вас индивидуальный трансфер и забронируем отель на дополнительную ночь. А если вы до этого наслаждались отдыхом на пляжах Бентоты, Хиккадувы или Унаватуны и других курортов, мы обеспечим вам комфортный трансфер до Коломбо.
Итак, встречаемся с гидом в 12:00 в лобби вашего отеля и начинаем путешествие по Шри-Ланке с экскурсии в Коломбо. Место, где можно почувствовать смешение религий и контраст бедности и богатства. Здесь отражается определенная эпоха в истории Шри-Ланки - эпоха колонизации. Основная часть достопримечательностей сконцентрирована в районах Петта и Форт Коломбо - деловом центре города, местами сохранившим строения времен британских и голландских колонизаторов земель сингальского народа.
Первое, что мы посетим, знаменитая Мечеть Джами Уль Альфар (Jami Ul-Alfar Mosque). Этот архитектурный шедевр, известный как Красная мечеть, с ее ярким узорчатым фасадом невозможно пропустить. Она станет отличным началом нашего знакомства с городом.
Затем мы отправимся в район Форт, сердце колониального Коломбо. Здесь нас ждут впечатляющие здания, такие как Голландский госпиталь (Dutch Hospital), теперь ставший стильным торговым комплексом, здание компании Каргилс (Cargills) и старая железнодорожная станция, которая напоминает о временах британского правления. Мы также увидим порт и Маяк Галбокка (Galbokka Lighthouse), которые продолжают играть важную роль в жизни города.
После обеда мы прогуляемся по Парку Вихарамахадеви (Viharamahadevi Park), крупнейшему парку города. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и сделать остановку у городской ратуши и мемориала Второй мировой войны. Пройдя через парк, мы окажемся у Театра Nelum Pokuna и Национального музея, где погрузимся в историю и культуру Шри-Ланки.
Далее мы посетим Храм Гангарамайя (Gangaramaya Temple), один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо. Его уникальная архитектура и богатая коллекция реликвий делают это место обязательным для посещения.
Вечером у нас будет выбор: прогуляться по набережной Galle Face Green и полюбоваться закатом, наслаждаясь свежим морским бризом, или подняться на смотровую площадку ресторана Cinnamon Red Colombo, откуда открывается потрясающий вид на вечерний город.
Завершаем день ужином и отдыхом в отеле, готовясь к новым приключениям. Ночь в Коломбо.
Размещение в Коломбо в Ivy Lane Colombo Hotel 3
Переезды за день: около 30 км.
Коломбо - Галле - Элла
Сразу после завтрака выселяемся из отеля и на комфортабельном транспорте отправляемся из Коломбо в исторический город Галле (Galle), который находится в двух часах езды. Галле - это место, где встречаются история и культура Шри-Ланки.
Нас ожидает пешая экскурсия по Форт Галле (Galle Fort), который внесен в список всемирного наследия Юнеско. Прогуливаясь по его улицам, мы увидим впечатляющие исторические объекты. Среди них:
- Церковь Святой Марии (St. Marys Cathedral), построенная голландцами в Xvii веке, выделяется своей простой, но величественной архитектурой;
- Часовая башня Галле (Galle Clock Tower), установленная в 1883 году в честь врача Питера Даниэля Анспаха, местного героя, внесшего большой вклад в развитие медицинской помощи;
- Маяк Галле (Galle Fort Lighthouse), самый старый маяк в Шри-Ланке, который до сих пор действует и является прекрасным местом для фотографий.
Во время экскурсии мы также посетим Национальный морской музей (Galle National Maritime Museum), где познакомимся с историей мореплавания и торговых путей региона.
После осмотра форта нас ждет обед с небольшим мастер-классом по национальной ланкийской кухне. Знакомство с местной кухней это тоже часть более глубокого проникновения в ланкийскую культуру.
После обеда выезжаем из Галле в живописный городок Элла, окруженный горами и чайными плантациями. Дорога занимает около 3,5 часа.
По пути заезжаем к знаменитым рыбакам на ходулях (Stilt Fishermen), которые являются одним из самых известных символов Шри-Ланки. Мы сделаем здесь остановку для фотографий. Нужно обязательно отметить, что эти рыбаки уже не ловят рыбу, они ловят туристов, чтобы заработать чаевые за фотографию.
К вечеру заселяемся в отеле в Элле. Завершаем день ужином и отдыхом в отеле. Ночь в Элле.
Размещение в Элла в Marvellous Inn
Переезды за день: около 350 км.
Элла и переезд на поезде в Нувара Элия
Мы предлагаем участникам нашего путешествия рассмотреть возможность совершить пешую прогулку на Little Adams Peak на рассвете, чтобы запечатлеть на фото завораживающие виды окрестностей.
Малый Пик Адама - гора, высотой 1141 метр, получившая свое название из-за схожести с соседним старшим братом, известным Пиком Адама (Adams Peak), который является священным местом для буддистов, индуистов, христиан и мусульман. Пик Адама (он же Шри Пада) высотой 2243 метра известен отпечатком ступни, который представители разных религий связывают с Буддой, Шивой или Адамом.
Восхождение на Малый пик Адама, один из самых популярных трекинговых маршрутов Шри-Ланки, он награждает нас потрясающими видами на окружающие горы и долины. Весь трекинг на Little Adams Peak занимает примерно 2, 5 часа.
Эта прогулка на рассвете не входит в нашу обязательную программу, так как не все любят просыпаться в 5:00 утра, но ее можно сделать как дополнительную опцию. Выходить из отеля нужно в 05:00-05:30 (рассвет в 06:00-06:30).
Кто решит пойти на рассвет, легко могут это сделать самостоятельно. Если же все согласны, наш гид отправится со всей группой.
По возвращении с трекинга душ, завтрак и продолжение нашей программы по расписанию.
После завтрака в отеле отправимся к знаменитому Девятиарочному мосту (Nine Arches Bridge) одному из самых фотографируемых мест в Шри-Ланке. Этот мост, также известный как The Bridge in the Sky (Небесный мост), был построен во времена британской колониальной эпохи и, на минуточку, без единого куска стали в конструкции (рельсы не считаем), только кирпич, цемент, горная порода.
Многочисленные туристы приходят сюда, чтобы запечатлеть себя для Инстаграм на фоне потрясающих видов и увидеть, как поезд медленно пересекает мост, создавая невероятные фотомоменты.
Однако мы не только посмотрим на поезд со стороны, но и совершим на нем поездку. Ближе к обеду, заехав на рынок или кафе, чтобы купить себе ланч в дорогу, мы отправляемся на поезде с железнодорожной станции Элла в Нувара Элию.
Это одна из самых живописных железнодорожных поездок в мире, с потрясающими видами на зеленые чайные плантации, горные пейзажи и глубокие ущелья. Дорога занимает около 3,5 часа, и каждый момент этого пути дарит незабываемые впечатления.
Ранним вечером мы прибываем на станцию Нануойя (Nanuoya), ближайшую железнодорожную станцию к Нувара Элии, и через 30 минут пути будем уже в отеле.
Перед ужином у нас есть время для экскурсии в знаменитый Охотничий Клуб The Hill Club одно из самых исторических и престижных учреждений в Нувара Элия. Основанный в 1876 году британскими плантаторами, этот клуб сохранил атмосферу викторианской эпохи с элегантными интерьерами и строгими традициями. The Hill Club по-прежнему остается символом колониальной элегантности и утонченности.
Завершаем этот день нашего путешествия ужином в The Grand Hotel Nuwara Eliya 5 - отеле, который также имеет богатую историю. Построенный в 1891 году, этот отель был резиденцией британского губернатора и до сих пор сохраняет очарование колониальной архитектуры. The Grand Hotel славится своими великолепными садами, традиционным чаепитием и изысканной кухней.
Кстати, если готовы доплатить 300$ за номер на 2-х, то почему бы тут не остановиться на ночь?
Ночь в Нувара-Элии.
Размещение в Нуваре Элии в Queensland Hotel 3
Переезды за день: около 3-х часов на поезде.
Нувара Элия - Амбулувава - Канди
Начинаем день с обзорной прогулки по центру Нувара Элии. Этот город, известный как Маленькая Англия, был основан в 1846 году британским колонизатором, исследователем и охотником сэром Самуэлем Бейкером. Он выбрал это место благодаря его прохладному климату и живописным горам, идеальным для создания летнего курорта для британцев, спасавшихся от жары ланкийских равнин на побережье. Таким образом Нувара Элия быстро стала местом отдыха для колониальной элиты.
После неудачной попытки выращивания кофе, британцы переключились на выращивание чая. В 1867 году Джеймс Тейлор, британский плантатор, начал выращивать чай в этом регионе, что положило начало развитию чайной промышленности на Цейлоне. Первые саженцы чайных деревьев Тэйлор взял из Королевского ботанического сада Перадения. В свою очередь чайные деревья туда были завезены из Китая и Индии. Чайным деревьям идеально подошел климат острова, так и началась чайная промышленность Шри-Ланки. Со временем Нувара Элия стала одним из главных центров производства цейлонского чая.
Во время прогулки по городу мы посетим Парк Грегори (Gregory Park), Парк Виктории (Victoria Park), главпочтамт (Post Office Nuwara Eliya) и полицейский участок (Office of the Superintendent of Police), действующий с колониальных времен.
После 1,5 часовой прогулки мы отправляемся на одну из открытых для туристов чайных плантаций с чайной фабрикой. Прогуляемся по тропинкам плантаций, увидим как изготавливается цейлонский чай высшего качества. Тут же его можно попробовать и купить.
На обед останавливаемся у водопада Рамбода, одного из самых живописных водопадов на Шри-Ланке, с высотой около 109 метров. Он окружен густыми лесами и холмами, что делает это место идеальным для отдыха и фотографий.
До Канди остается еще пара часов пути, и по дороге мы заезжаем к башне Амбулувава (Ambuluwawa Trigonometrical Station). Сама башня, высотой 48 метров, и комплекс рядом с ней были построены в 2001 году как часть проекта по созданию комплекса биоразнообразия и культурного наследия. С вершины башни открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины. Однако определенно не все отважатся залезть на вершину по узкой винтовой лестнице. Пока одни штурмуют башню, другие могут провести время в местном отличном кафе, где можно выпить чашечку вкуснейшего свежесваренного кофе.
И вот, после довольно активного дня мы заселяемся в отель в Канди.
Поскольку этот день у нас насыщен экскурсиями и переездами, в Канди мы приедем после 18:00.
Но если встать пораньше и выехать из Нувары Элия часа на 1,5-2 раньше обычного времени, то есть шанс успеть на Шоу танцев на углях, древний ритуал, символизирующий силу веры и внутреннего очищения. Эти танцы сейчас, конечно, имеют ярко выраженный туристический оттенок, но все же они являются частью культурного наследия Шри-Ланки и исполняются очень красиво и зрелищно.
Поскольку это шоу не входит в нашу обязательную программу, то здесь предусмотрена дополнительная оплата.
Вечером ужин в местном ресторане и отдых. Ночь в Канди.
Размещение в Канди в Romance Hills Hotel 3
Переезды за день: около 100 км.
Канди - Сигирия. Закат на скале Пидурангола
Начинаем наш день в Канди с похода в Храм реликвии зуба Будды (Sacred City of Kandy).
Этот храмовый комплекс, также известный как Шри Далада Малигава (Sri Dalada Maligawa), является одним из самых священных мест для буддистов всего мира. Храм построен в Xiv веке и хранит в себе зуб Будды, который считается важнейшей буддийской реликвией. По преданию после кремирования Будды, оставшиеся 4 зуба были отправлены в разные уголки мира. Один из них отвезли на Цейлон, коим владели королевские династии острова.
В этом комплексе также посетим Церковь Святого Павла (St Pauls Church, Kandy), которая добавляет колониального колорита этому историческому месту, и Музей слона Раджи (Museum of the Tusker Rajah), где хранится чучело легендарного слона, служившего храму, а также музей Шри Далада (Sri Dalada Museum), где можно узнать больше о реликвии и истории храма.
Далее отправляемся из Канди в Дамбуллу, чтобы посетить Королевский пещерный храм и Золотой храм (Dambulla Royal Cave Temple and Golden Temple). В поселении на этом месте когда-то скрывался царь Анурадхапуры. В благодарность за укрытие он начал создавать здесь храмы. Сейчас этот храмовый комплекс, датируемый I веком до н. э., является крупнейшим и наиболее сохранившимся пещерным храмом на Шри-Ланке и внесен в Список всемирного наследия Юнеско. Он включает в себя пять пещер, украшенных древними фресками и статуями Будды, что делает его важным культурным и историческим памятником.
После обеда отправляемся далее по маршруту и вот мы уже приближаемся к Сигирии. Это еще одно место в Шри Ланке, которое потрясает своим величием. Почти вертикальные скальные стены поднимаются к вершине и заканчиваются плато с руинами крепости древней цивилизации. Считается, что эта цивилизация когда-то была эпицентром королевства Кассапа. Остатки крепости, расположенной на скале датируются V века н. э.
Главная вершина плато - Львиная скала (Lion Rock или Sigiriya Rock). На нее мы непременно поднимемся, но завтра. А сегодня вечером, сразу после заселения в отель, отправимся встречать закат на скалу Пидурангала (Pidurangala Rock), откуда открывается потрясающий вид на Львиную скалу и окружающий ландшафт.
Ночь в Сигирии.
Размещение в Сигирии в Sigiriya Sun Shine Villa
Переезды за день: около 90 км.
Львиная скала в Сигирии и возвращение в Коломбо
Мы предлагаем участникам нашего путешествия рассмотреть возможность похода на Львиную Скалу (Sigiriya Rock) на рассвете, чтобы запечатлеть на фото завораживающие виды с ее вершины. Если все согласны, наш гид отправится со всей группой.
Если же ранний подъем вас не очень вдохновляет, оставляем базовый вариант - подъем на скалу будет после завтрака, в 9:00.
Кто все же решит пойти на рассвет, легко могут это сделать самостоятельно, и по возвращении у них будет время отдохнуть в отеле до выезда, пока основная группа штурмует 1270 ступеней взбираясь на высоту 200 метров до вершины скалы.
Львиная Скала (Lion Rock) одно из самых знаменитых сооружений на Шри-Ланке. Построенная в 5 веке н. э. королем Кашьяпой, она служила как крепостью, так и королевской резиденцией. Скала получила свое название благодаря массивным каменным львам, которые когда-то охраняли вход в крепость. После смерти Кашьяпы в 495 году н. э. комплекс стал буддийским монастырем, и хотя многие его элементы были разрушены, сегодня он представляет собой уникальный пример древней архитектуры и искусства. В наши дни Львиная Скала это объект Всемирного наследия Юнеско и одно из самых посещаемых мест на Шри-Ланке.
Сейчас на вершине скалы можно увидеть:
- остатки королевской резиденции, включая основные здания и остатки стен, которые когда-то формировали роскошный дворец;
- остатки львиных лап от массивных каменных львов, служившие когда-то входом в крепость и символизировавшие могущество короля;
- руины древних садов, которые включают в себя бассейны и системы водоснабжения, демонстрирующие сложные гидравлические системы, использовавшиеся для полива растений;
- оригинальные скальные фрески, изображающие женщин в различных ситуациях, местные жители называют их Сигирийскими апсарами;
- смотровые площадки, с которых открывается захватывающий вид на окружающие джунгли, равнины и другие исторические памятники, такие как буддийские монастыри и древние храмы.
После спуска со скалы отправляемся на обед и далее собираемся в путь туда, откуда начиналось наше путешествие.
Кому в Коломбо, готовиться к вылету домой, а кому-то на побережье океана для спокойного отдыха после нашего активного путешествия по Шри-Ланке.
Пляжи Унаватуны, Хиккадувы, Тангаллы и другие к вашим услугам. И конечно стоит упомянуть серфинг, как одну из главных активностей пляжной Шри-Ланки. Здесь есть множество серф-кэмпов с обучением.
Наше приключение по Шри-Ланке завершается. Мы благодарим вас за компанию и надеемся увидеть вас в следующих путешествиях с нашей командой!
Переезды за день: около 200 км.
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе и указана на человека при 2х местном размещении. Цена 970$/чел указана при группе 5-7 человек. При группе 3-4 человека стоимость - 1210$/чел. При группе 2 человека стоимость - 1660$/чел
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте
- Проживание: 5 ночей в отелях, указанных в программе по дням (или аналогичных), 2-х местное размещение
- Питание: завтраки во все дни, 1 обед с мастер-классом по кухне
- Все переезды по Шри-Ланке по программе выше на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Все входные билеты на достопримечательности по программе
- Билеты на поезд от Эллы до Нану-Ойи 1-м классом (билеты с местами, вагон с кондиционером)
- Сопровождение русскоязычным гидом на всем маршруте
- Билеты из дома и обратно
- Виза в Шри-Ланку (оформляем мы, стоимость уточняется на момент подачи заявки в тур)
- Туристическая страховка
- Трансфер из аэропорта или любого пляжа до Коломбо (уточняется индивидуально)
- Обеды и ужины, кроме включенных в стоимость. Всего 5 обедов и 6 ужинов. Стоимость питания в Шри-Ланке (средний чек): обед 5-10 Usd, ужин 10-30 Usd. Итого на питание во время тура можно планировать от 200 Usd/чел
- Одноместное размещение
- Повышение класса отеля (расчет по запросу)
- Чаевые
Как защититься от пиявок в тропических лесах Шри-Ланки?
Считается, что самое надежное, что защищает от пиявок в тропическом лесу - это анти пиявочные бахилы (anti leech socks).
Однако есть способы более простые и эстетичные:
1. Мыло. Перед походом обильно намыливаем ноги как минимум до колена и даем ему высохнуть. Минус: после купания в водопаде мыло смоется и нужно потом намазывать снова. 2. Длинные белые/светлые носки, в которые заправляются брюки (хотя можно идти и в шортах). На них пиявку будет хорошо заметно на начальной стадии. 3. Перед выходом на тропу кроссовки/ботинки обильно смазываются мокрой солью. Можно взять с собой пакет соли, но как правило она есть на входе у инструкторов. Минус: солевые разводы потом отмывать очень долго, если это важно для вас. 4. Наносите репелленты, содержащие Deet или другие активные вещества, на открытые участки кожи и обувь. Некоторые репелленты также предназначены для защиты от пиявок.
Какой способ использовать решать вам, работает все.
Нужно ли оставлять чаевые в Шри-Ланке?
В Шри-Ланке чаевые не являются обязательными, но они весьма приветствуются как благодарность за хорошее обслуживание.
Где обычно оставляют чаевые: 1. Рестораны и кафе. Примерно 10% от суммы счета. Если в сумму счета отдельной строкой будет включено за сервис 10-15%, то чаевые можно не платить, либо округлить сумму в большую сторону кратно 5-10$; 2. В отелях. Если комнату приходят убирать каждый день можно оставлять ежедневно по 1-2$; 3. Массажные салоны, Spa и бассейны. 10% от общей суммы вполне достаточно. 4. Местные гиды. 5$ с группы за экскурсию на 2-3 часа, 10$ с группы за экскурсию на день. 5. Водитель авто или минибаса. 1-2$ с пассажира за день.
На рынках и в магазинах оставлять чаевые не принято.
Сумма чаевых может меняться в зависимости от уровня Вашего удовлетворения сервисом. Главное, помните, что чаевые - это ваше проявление благодарности, и они всегда приветствуются, но не обязательны.
Визовые правила при поездке в Шри-Ланку
Для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с 24.10.2023 вводится безвизовый режим.
Вышеуказанные граждане должны подать заявление на получение электронного разрешения на поездку (Eta) до прибытия в Шри-Ланку, при условии предоставления/выдачи бесплатно.
В рамках этой схемы туристы могут воспользоваться 30-дневным бесплатным визовым периодом, а возможность двукратного въезда разрешена с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней.
Первоисточник информации здесь.
Граждане других стран должны получить визу либо по прибытии в Шри-Ланку, либо заранее через официальный сайт Ета.
Туристическая виза выдается с двукратным въездом на 30 дней. Стоимость 50 долларов Сша.
Въезжающие в Шри-Ланку должны заполнить Карту прибытия перед отъездом на этом сайте или по прибытии.