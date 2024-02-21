Туры по воде в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Коломбо на русском языке, цены от $799. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
«Круиз пройдёт на комфортабельном катамаране серии «Emerald Ceycat 53-6C» с 6 2-местными каютами с удобствами и кондиционером»
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
🚌 На автобусе
Сёрфинг
Авторский тур
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
$799 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  2. Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
  3. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 799 до 1 995. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Коломбо на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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