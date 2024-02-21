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Авторский тур
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
«Круиз пройдёт на комфортабельном катамаране серии «Emerald Ceycat 53-6C» с 6 2-местными каютами с удобствами и кондиционером»
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
Авторский тур
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
Авторский тур
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
$799 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 799 до 1 995. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Коломбо на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024