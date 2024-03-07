Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Авторский тур в Коломбо

Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника

5
2 отзыва
Представьте себе место, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное. В этом трехдневном туре по Шри-Ланке вы окунетесь в мир экзотической природы и древних традиций.

Посещение плантаций цейлонского чая не оставит равнодушным ни одного любителя этого благородного напитка.

Сад специй раскроет секреты местных ароматов и вкусов, а слоновий питомник позволит вам увидеть этих величественных животных в их естественной среде.

Не менее увлекательным будет посещение фабрики батика, где вы сможете наблюдать за процессом создания ярких и красочных тканей.

Путешествие к «Львиной скале» обещает быть захватывающим: вас ждет восхождение на гору с древним городом на вершине.

И, конечно, не обойдется без культурного погружения: танцевальное шоу покажет вам богатство местных традиций. Этот тур - идеальная возможность познакомиться с Шри-Ланкой, ее культурой и природой
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
17
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21
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24
мая
28
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$375
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В отеле 4* в г. Канди. Двухместное размещение.

Питание. Включены завтраки и ужины, обеды — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоу

Встречаемся и отправляемся в Канди, где после обеда вас ждёт обзорная экскурсия по этому древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Последняя столица сингальских королей Шри-Ланки даже во времена британского владычества сохраняла устоявшиеся традиции, а жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день.

В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.

А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.
Ужин и ночь в отеле.

Знакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоуЗнакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоуЗнакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоуЗнакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоуЗнакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоуЗнакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоу
2 день

Пещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора Сигирия

Позавтракав, едем к горе Сигирия с уникальным городом на вершине. По пути посетим комплекс пещерных храмов Дамбулла, самый большой в Шри-Ланке — здесь находится более 80 пещер. Вы посмотрите на высокие скальные башни, возвышающиеся над окружающими равнинами. Заглянем в несколько пещер со статуями королей, богов и богинь и картинами, связанными с Гаутамой Буддой и его жизнью. Известно, что ланкийцы жили в этих пещерах ещё до распространения в стране буддизма — тут найдены захоронения, возраст которых около 2700 лет.

В Матале побываем в саду специй, где вы увидите, как растут корица, ваниль, какао, кардамон, перец и другие растения, используемые не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Послушаете рассказ об их применении, при желании сможете приобрести. Заедем и на фабрику батика — национального ланкийского ремесла. Вы посмотрите, как мастерицы вручную расписывают ткани, и также сможете купить понравившиеся изделия.

После обеда поднимемся на Сигирию, что переводится как «Львиная скала». На ней расположена овеянная легендами «крепость в небесах». На вершину нас приведут ступеньки, вырезанные между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. Осмотрим руины дворца, королевский бассейн, наскальные фрески с изображением полуобнажённых танцовщиц и стихотворные надписи, оставленные посетителями, начиная с 8-го века. Вечером вернёмся в Канди.

Пещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора СигирияПещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора СигирияПещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора СигирияПещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора СигирияПещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора СигирияПещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора Сигирия
3 день

Ботанический сад, чайная плантация, слоновий питомник

Утром отправляемся в Королевский ботанический сад в Перадении, один из лучших в Азии. Его огромная холмистая территория разделена на зоны с разными видами тропических растений. Вы полюбуетесь яркими деревьями, коллекцией комнатных растений и декоративными орхидеями. Сад также славится коллекцией пальм, которые не только украшают ландшафт, но и снабжают человека всем необходимым: едой, одеждой, укрытием, топливом. Есть и аллея мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну.

Затем побываем на плантации знаменитого цейлонского чая, обладающего нежным вкусом и ароматом. Вы познакомитесь с процессом производства и попробуете чашечку свежего напитка.

В завершении посетим слоновий питомник в Пиннавеле, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. В питомнике слонята получают небольшое «образование», после чего некоторых из них отвозят в зоопарки по миру, некоторых используют на работах на Цейлоне. Вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за животными и, если повезёт, увидеть, как самых маленьких слонят кормят молоком из бутылки.

Ботанический сад, чайная плантация, слоновий питомникБотанический сад, чайная плантация, слоновий питомникБотанический сад, чайная плантация, слоновий питомникБотанический сад, чайная плантация, слоновий питомникБотанический сад, чайная плантация, слоновий питомникБотанический сад, чайная плантация, слоновий питомник

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях, двухместное размещение
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы на всём протяжении маршрута и от аэропорта в Коломбо в 1-й день тура
  • Сопровождение русскоговорящим гидом по всему маршруту
  • Трансфер после тура в город Бентота/Хиккадува/ Унаватуна
  • Налоговый сбор
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Коломбо и обратно
  • Страховка
  • Входные билеты по программе
  • Электронная виза в Шри-Ланку
  • Дополнительные экскурсии
  • Обеды
  • Раннее заселение и позднее выселение
  • Разрешение на фото - и видеосъёмку
  • Чаевые
  • Стоимость тура указана за одного человека при группе из 2 участников
  • Проведение тура возможно для 4 и 6 человек. Если в группе 4 человека, стоимость тура составляет 320 $ с человека, если участников 6, то 275 $ с человека
  • Возможно проведение тура и в другие удобные вам даты
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Бентота/Хиккадува/Унаватуна, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Nikita
7 мар 2024
Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
Елена
28 ноя 2023
Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ.
В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн.
В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось!
Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место!
Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!)
По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия)))
Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились.
В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное!
Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых.
ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну!
Елена, Николай, Наталья,
Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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