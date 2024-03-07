Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Посещение плантаций цейлонского чая не оставит равнодушным ни одного любителя этого благородного напитка.
Сад специй раскроет секреты местных ароматов и вкусов, а слоновий питомник позволит вам увидеть этих величественных животных в их естественной среде.
Не менее увлекательным будет посещение фабрики батика, где вы сможете наблюдать за процессом создания ярких и красочных тканей.
Путешествие к «Львиной скале» обещает быть захватывающим: вас ждет восхождение на гору с древним городом на вершине.
И, конечно, не обойдется без культурного погружения: танцевальное шоу покажет вам богатство местных традиций. Этот тур - идеальная возможность познакомиться с Шри-Ланкой, ее культурой и природой
мая
мая
мая
мая
мая
мая
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$375
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В отеле 4* в г. Канди. Двухместное размещение.
Питание. Включены завтраки и ужины, обеды — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоу
Встречаемся и отправляемся в Канди, где после обеда вас ждёт обзорная экскурсия по этому древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Последняя столица сингальских королей Шри-Ланки даже во времена британского владычества сохраняла устоявшиеся традиции, а жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день.
В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.
А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.
Ужин и ночь в отеле.
Пещерный комплекс Дамбулла, сад специй и фабрика батика, гора Сигирия
Позавтракав, едем к горе Сигирия с уникальным городом на вершине. По пути посетим комплекс пещерных храмов Дамбулла, самый большой в Шри-Ланке — здесь находится более 80 пещер. Вы посмотрите на высокие скальные башни, возвышающиеся над окружающими равнинами. Заглянем в несколько пещер со статуями королей, богов и богинь и картинами, связанными с Гаутамой Буддой и его жизнью. Известно, что ланкийцы жили в этих пещерах ещё до распространения в стране буддизма — тут найдены захоронения, возраст которых около 2700 лет.
В Матале побываем в саду специй, где вы увидите, как растут корица, ваниль, какао, кардамон, перец и другие растения, используемые не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Послушаете рассказ об их применении, при желании сможете приобрести. Заедем и на фабрику батика — национального ланкийского ремесла. Вы посмотрите, как мастерицы вручную расписывают ткани, и также сможете купить понравившиеся изделия.
После обеда поднимемся на Сигирию, что переводится как «Львиная скала». На ней расположена овеянная легендами «крепость в небесах». На вершину нас приведут ступеньки, вырезанные между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. Осмотрим руины дворца, королевский бассейн, наскальные фрески с изображением полуобнажённых танцовщиц и стихотворные надписи, оставленные посетителями, начиная с 8-го века. Вечером вернёмся в Канди.
Ботанический сад, чайная плантация, слоновий питомник
Утром отправляемся в Королевский ботанический сад в Перадении, один из лучших в Азии. Его огромная холмистая территория разделена на зоны с разными видами тропических растений. Вы полюбуетесь яркими деревьями, коллекцией комнатных растений и декоративными орхидеями. Сад также славится коллекцией пальм, которые не только украшают ландшафт, но и снабжают человека всем необходимым: едой, одеждой, укрытием, топливом. Есть и аллея мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну.
Затем побываем на плантации знаменитого цейлонского чая, обладающего нежным вкусом и ароматом. Вы познакомитесь с процессом производства и попробуете чашечку свежего напитка.
В завершении посетим слоновий питомник в Пиннавеле, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. В питомнике слонята получают небольшое «образование», после чего некоторых из них отвозят в зоопарки по миру, некоторых используют на работах на Цейлоне. Вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за животными и, если повезёт, увидеть, как самых маленьких слонят кормят молоком из бутылки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях, двухместное размещение
- Завтраки и ужины
- Трансферы на всём протяжении маршрута и от аэропорта в Коломбо в 1-й день тура
- Сопровождение русскоговорящим гидом по всему маршруту
- Трансфер после тура в город Бентота/Хиккадува/ Унаватуна
- Налоговый сбор
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Коломбо и обратно
- Страховка
- Входные билеты по программе
- Электронная виза в Шри-Ланку
- Дополнительные экскурсии
- Обеды
- Раннее заселение и позднее выселение
- Разрешение на фото - и видеосъёмку
- Чаевые
- Стоимость тура указана за одного человека при группе из 2 участников
- Проведение тура возможно для 4 и 6 человек. Если в группе 4 человека, стоимость тура составляет 320 $ с человека, если участников 6, то 275 $ с человека
- Возможно проведение тура и в другие удобные вам даты
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн.
В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось!
Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место!
Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!)
По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия)))
Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились.
В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное!
Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых.
ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну!
Елена, Николай, Наталья,
Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.