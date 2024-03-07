Встречаемся и отправляемся в Канди, где после обеда вас ждёт обзорная экскурсия по этому древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Последняя столица сингальских королей Шри-Ланки даже во времена британского владычества сохраняла устоявшиеся традиции, а жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день.

В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.

А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.

Ужин и ночь в отеле.