6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
€960 за человека
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$900 за человека
6 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы, поучаствовать в сафари по нацпарку, погладить черепах и слонов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 сен в 10:00
14 окт в 10:00
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара26 августа 2024Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «6-дневные туры»
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