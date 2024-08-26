Авторские туры на 6 дней в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Коломбо на русском языке, цены от €900. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
На машине
Джиппинг
1 отзыв
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
960 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
На поезде
1 отзыв
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$900 за человека
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
На автобусе
6 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы, поучаствовать в сафари по нацпарку, погладить черепах и слонов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 сен в 10:00
14 окт в 10:00
$1 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    26 августа 2024
    Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
    Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
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    как местная, так и европейская (не острая). В поездку берите зубную щётку и пасту, в отелях этого нет. Шампуни, гели для душа, мыло, шапочки для волос и фены были везде. В некоторых отелях были халаты. Нам очень повезло с гидом и водителем машины. Гидом была Самурди, очень отзывчивый человек - помогала нам решать любые возникающие вопросы. Интересный рассказчик и собеседник. Было много переездов на комфортабельном, всегда чистом автомобиле. Очень аккуратный водитель. Кроме того, он быстро догадывался, когда остановить машину и открыть окно, чтобы мы могли сделать интересное фото. Программа тура насыщенна. Великолепные впечатления от посещения слонового питомника и сафари! И там, и там соны были "на расстоянии руки". Незабываемые виды с львиной скалы и уникальные впечатления от знакомства с шри-ланкийским деревенским бытом! Рекомендую всем, кто ищет яркие, запоминающиеся экскурсии.

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
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    то, чем он занимается. Организация тура тоже на высоте. Чистые отели, комфортные поездки между локациями и вкусная еда. Все вопросы организационного характера решались за минуту.

    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «6-дневные туры»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
  2. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
  3. Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 900 до 1 100. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «6-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от €900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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