Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
$790 за человека
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
7 фев в 08:00
21 фев в 08:00
$1590 за человека
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Понаблюдать за слонами, собрать чай на плантации и расслабиться у океана
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
22 фев в 08:00
$1700 за человека
