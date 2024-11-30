2 дня
Цейлонское индивидуальное мини-путешествие: Канди, Нувара-Элия и Амбулувава
Попробовать разные сорта чая, погулять по ботаническим садам и насладиться танцевальным шоу
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
30 ноя в 07:30
7 дек в 07:30
$900 за всё до 2 чел.
11 дней
Шри-Ланка: путешествие по острову и пляжный отдых
Подняться на башню Амбулувава, покормить слонов, искупаться в водопаде и позагорать на берегу океана
Начало: Негомбо, аэропорт. Встретим вас индивидуально по в...
9 дек в 10:00
10 фев в 10:00
$1 998 за человека
2 дня
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
30 ноя в 06:00
7 дек в 06:00
$900 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Популярные места»
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