Что Вас ждет

Итак, Вы уже побывали во всех самых туристических местах Стокгольма, но как Вы понимаете на Cтаром городе, музее корабля Васа и Скансене Стокгольм не заканчивается.

Самое время немного расширить своё представление о шведах, узнать где они живут, как отдыхают, что читают. За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из произведения «Девушка с татуировкой дракона», а также Вы узнаете о времени, когда в Швеции правили сразу два короля.

Мы посетим:

смотровые площадки на Monteliusvägen и Fjällgatan,

Южный театр,

усыпальница шведских королей,

самый необычный и маленький памятник в Стокгольме (не железный мальчик),

церковь Святой Катарины.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: