Сёдермальм - остров одиноких сердец, ремесленников и шведской богемы

За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из...

За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из произведения «Девушка с татуировкой дракона».

Я расскажу о шведах: где они живут, как отдыхают, что читают и времени, когда в Швеции правили сразу два короля.
Сёдермальм - остров одиноких сердец, ремесленников и шведской богемы

Что вы увидите 🤩

  • смотровые площадки на Monteliusvägen и Fjällgatan
  • Южный театр
  • усыпальница шведских королей
  • самый необычный и маленький памятник в Стокгольме (не железный мальчик)
  • церковь Святой Катарины.

Что Вас ждет

Итак, Вы уже побывали во всех самых туристических местах Стокгольма, но как Вы понимаете на Cтаром городе, музее корабля Васа и Скансене Стокгольм не заканчивается.
Самое время немного расширить своё представление о шведах, узнать где они живут, как отдыхают, что читают. За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из произведения «Девушка с татуировкой дракона», а также Вы узнаете о времени, когда в Швеции правили сразу два короля.

Мы посетим:

  • смотровые площадки на Monteliusvägen и Fjällgatan,
  • Южный театр,
  • усыпальница шведских королей,
  • самый необычный и маленький памятник в Стокгольме (не железный мальчик),
  • церковь Святой Катарины.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Сёдермальм
€110

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Mariatorget 3, около фонтана Тору (Tors fiske)
Завершение: Fjällgatan
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Maria A.
Maria A.
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