Что Вас ждет
Итак, Вы уже побывали во всех самых туристических местах Стокгольма, но как Вы понимаете на Cтаром городе, музее корабля Васа и Скансене Стокгольм не заканчивается.
Самое время немного расширить своё представление о шведах, узнать где они живут, как отдыхают, что читают. За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из произведения «Девушка с татуировкой дракона», а также Вы узнаете о времени, когда в Швеции правили сразу два короля.
Мы посетим:
- смотровые площадки на Monteliusvägen и Fjällgatan,
- Южный театр,
- усыпальница шведских королей,
- самый необычный и маленький памятник в Стокгольме (не железный мальчик),
- церковь Святой Катарины.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: