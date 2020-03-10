169 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Стокгольму

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Королевского драматического театра
  • Заказать экскурсию

20 за человека

У этой экскурсии169 отзывов
4.79
Tripster
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Tripster – представитель в Стокгольме
Наша дружеская обзорная прогулка 👣 создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице.

Мы проведем вас по знаковым достопримечательностям, покажем современную внутреннюю жизнь города и расскажем самые интересные факты из его истории 📖.

Вы узнаете о лучших местных ресторанчиках, познакомитесь с крошечным символом Стокгольма и с нашей помощью наметите план дальнейшего путешествия!
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Ежедневная прогулка по Стокгольму

Что вас ожидает

Прогулка по «must-see» местам Стокгольма
Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!

Нетуристические места и советы для путешественников
На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стокгольме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Ежедневная прогулка по Стокгольму

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в районе Королевского драматического театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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169 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Гид Мария очень классная) Рассказывала доступно и не скучно) Отвечала на все вопросы, подсказала куда лучше сходить и что увидеть)
9 марта 2020
Мария, просто потрясающий гид. Она покорила сердца наших детей. И сын 8 лет и дочь 5лет ходили за ней 2. 5 часа открыв рты и ни разу не пожаловались, что устали. Сама экскурсия была очень интересной и познавательной, а главное очень приятной. Всем рекомендую!!! Мое семейство осталось очень довольно.
4 марта 2020
Очень интересно. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Катерина!
26 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, огромное спасибо Марии! Нас на экскурсии было только двое, но это никак не повлияло на качество изложения и подачи материала. Экскурсовод смогла не только погрузить нас в историю Швеции и ее столицы, но и в современную жизнь шведов, что только обогатило наш туристический опыт. Изложение материала было лаконичным, не перегружено лишней информацией. Огромное спасибо за такую качественную работу!
17 февраля 2020
Очень понравилось, всё интересно, доступно, профессионально.
15 февраля 2020
Экскурсия прекрасная. Гид Катерина высокопрофессиональна.
8 февраля 2020
Очень рада, что мы пошли на экскурсию. Интересная информация, хороший маршрут, гид рассказала про разные «фишки» города и музеи.
3 февраля 2020
Это была лучшая прогулка! Спасибо гиду, имя не запомнили, к сожалению, потому что были полностью увлечены экскурсией!
3 февраля 2020
Экскурсия по Стокгольму была интересная, эмоциональная, познавательная. Единственное изначально нам прислали не верный номер телефона гида, потом он изменился и гид, и соответственно его номер и об этом никто не сообщил. В поисках места встречи на протяжении 15 мин просили номер гида. С трудом в Трипстере со 2-го раза телефонной просьбы и 1 смс нам предоставили номер гида. Сама экскурсовод нам звонила, но интернета не было и об этом мы увидели уже поздно вечером! Поэтому экскурсию брать можно, но с организацией нужно быть готовым ко всему!!!!
31 января 2020
Екскурсия просто супер, гид очень приятная, все класс!
Ещё 159 отзывов

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