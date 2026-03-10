169 отзывов оставили туристы

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Свидание со Стокгольмом по выходным

Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Стокгольма.

Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами местного жителя, ощутить его дух и понять, почему Стокгольм считается одним из самых
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красивых городов мира. Проходя мимо Королевского дворца, вы почувствуете себя частью королевской семьи. Пересекая Ратушную площадь, окунетесь в средневековую историю. А знакомство с самым маленьким мальчиком Стокгольма подарит вам незабываемые эмоции. Но экскурсия не ограничится лишь историческими местами.

Вы узнаете, где можно отведать настоящее шведское мороженое, посоветованное на Нобелевском банкете, и какие сувениры привезти домой, чтобы навсегда сохранить воспоминания о путешествии.

Эта прогулка станет вашим первым шагом к пониманию и любви к Стокгольму, поможет вам ориентироваться в городе и выбрать места для дальнейшего изучения

4.9
248 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите главные достопримечательности Стокгольма
  • 📚 Узнаете интересные факты из истории города
  • 🍽 Получите советы по лучшим местным ресторанам
  • 🗺 Сориентируетесь в городе с первого дня
  • 📸 Сделаете отличные фотографии в знаковых местах
  • 🎁 Узнаете, где купить лучшие сувениры

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Стокгольм в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город полон жизни и мероприятий. Май и сентябрь также подойдут для посещения, так как в это время туристов меньше, но погода ещё позволяет наслаждаться прогулками. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете оценить красоту города, но стоит подготовиться к более холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание со Стокгольмом по выходным
Свидание со Стокгольмом по выходным
Свидание со Стокгольмом по выходным

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Драматический театр
  • Памятник самому маленькому мальчику Стокгольма
  • Ратушная площадь
  • Рыцарский остров
  • Королевский сад
  • Тупик Дьявола

Описание экскурсии

Прогулка по «must-see» местам Стокгольма

Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!

Нетуристические места и советы для путешественников

На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стокгольме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

в субботу и воскресенье в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Королевского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 93776 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 248 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Надежда провела для нас очень живую и познавательную экскурсию по Стокгольму. За два часа мы осмотрели основные достопримечательности и узнали много нового как об истории Стокгольма и Швеция, так и о современных реалиях жизни города и страны.
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Marina
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное время! Катерина — замечательный рассказчик, она смогла увлечь нас своими историями и интересными фактами.
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Экскурсия прошла на одном дыхании, было познавательно и совсем не скучно. А в качестве бонуса мы узнали много интересного о Стокгольмском метро. Рекомендуем Катерину как отличного гида, который сделает ваше знакомство со Стокгольмом незабываемым!

Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
Недавно посетили Стокгольм и взяли экскурсию с гидом Катериной. Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное
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А
Экскурсия очень понравилась.
Прогулка с Катериной напомнила нам встречу с давним другом, который с удовольствием прогулял нас по улочкам своего города, - она рассказала множество интересных исторических фактов, показала самые необычные
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места города, вовлекла нас в глубину истории и жизни Стокгольма. Два часа экскурсии пронеслись на одном дыхании.
После прогулки по совету Катерины мы отправились отведать местный стритфуд, а затем и шведскую Фику:) Было вкусно!

Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
Экскурсия очень понравилась.
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Инна
Замечательная обзорная экскурсия с интересным гидом Катериной.
Прогулка началась вовремя, в 15.00 уже встретились. Мы приехали первый раз в Стокгольм всего на 3 дня, и считаем очень повезло, что экскурсия была
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в первый день нашего приезда, потому что с помощью Катерины определились на следующие дни и расставили приоритеты, что обязательно посмотреть сейчас и в следующий раз. Было интересно услышать от местного жителя все особенности города на которые обратить внимание, а также получить ответы на внезапные вопросы. Согласитесь не за каждым вопросом полезешь в инет в роуминге. Увидел и увидел… в вот зачем железные скобы на стенах и откуда эти солнечные зайчики в узких улочках? А Катерина сразу отвечала или рассказывала, в т. ч. про рестораны, кафе, проезд, музеи, ну и исторические факты, еще давала рекомендации с помощью которых мы не только распределили свое время, но и потратили суммы в другие дни намного меньше чем планировали. Благодаря совету Катерины, мы не пропустили одно потрясающее место на которое не обратили внимание самостоятельно читая о городе. Спасибо огромное!
Еще добавлю от себя два момента, для тех кто собирается на прогулку 1. погода была солнечная, но перчатки нужны.))) 2. Рядом с местом встречи идет ремонт перед театром, поэтому встреча с левой стороны здания, если стоять лицом к театру. Желтая табличка у Катерины очень яркая.
Спасибо команде Трипстер за экскурсию, удивили сервисом, а оплата и оперативные ответы администратора не давали поводов для сомнений. Обращусь и в других странах.

Замечательная обзорная экскурсия с интересным гидом Катериной.
Замечательная обзорная экскурсия с интересным гидом Катериной.
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Ольга
Экскурсия очень понравилась. Екатерина очень хорошо продумала маршрут,мы успели познакомиться с очень значимыми для Стокгольма и Швеции местами,памятниками историческим личностям, и все это сопровождалось очень интересным повествованием о событиях и
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людях разных эпох. Я не первый раз в Стокгольме,но узнала для себя очень много нового и интересного и теперь более целостно понимаю историю Стокгольма и Швеции. Спасибо Вам большое за экскурсию.

Экскурсия очень понравилась. Екатерина очень хорошо продумала маршрут,мы успели познакомиться с очень значимыми для Стокгольма и
Экскурсия очень понравилась. Екатерина очень хорошо продумала маршрут,мы успели познакомиться с очень значимыми для Стокгольма и
Экскурсия очень понравилась. Екатерина очень хорошо продумала маршрут,мы успели познакомиться с очень значимыми для Стокгольма и
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И
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
Спасибо огромное Надежде за увлекательную экскурсию! Мы точно влюбились в Стокгольм! Рекомендую!
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