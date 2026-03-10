169 отзывов оставили туристы

Лучше всего посетить Стокгольм в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город полон жизни и мероприятий. Май и сентябрь также подойдут для посещения, так как в это время туристов меньше, но погода ещё позволяет наслаждаться прогулками. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете оценить красоту города, но стоит подготовиться к более холодным условиям.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Стокгольма.Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами местного жителя, ощутить его дух и понять, почему Стокгольм считается одним из самых

красивых городов мира. Проходя мимо Королевского дворца, вы почувствуете себя частью королевской семьи. Пересекая Ратушную площадь, окунетесь в средневековую историю. А знакомство с самым маленьким мальчиком Стокгольма подарит вам незабываемые эмоции. Но экскурсия не ограничится лишь историческими местами. Вы узнаете, где можно отведать настоящее шведское мороженое, посоветованное на Нобелевском банкете, и какие сувениры привезти домой, чтобы навсегда сохранить воспоминания о путешествии. Эта прогулка станет вашим первым шагом к пониманию и любви к Стокгольму, поможет вам ориентироваться в городе и выбрать места для дальнейшего изучения

Описание экскурсии

Прогулка по «must-see» местам Стокгольма

Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!

Нетуристические места и советы для путешественников

На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.

Организационные детали