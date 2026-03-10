169 отзывов оставили туристы

Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами местного жителя, ощутить его дух и понять, почему Стокгольм считается одним из самых
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидите главные достопримечательности Стокгольма
- 📚 Узнаете интересные факты из истории города
- 🍽 Получите советы по лучшим местным ресторанам
- 🗺 Сориентируетесь в городе с первого дня
- 📸 Сделаете отличные фотографии в знаковых местах
- 🎁 Узнаете, где купить лучшие сувениры
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Драматический театр
- Памятник самому маленькому мальчику Стокгольма
- Ратушная площадь
- Рыцарский остров
- Королевский сад
- Тупик Дьявола
Описание экскурсии
Прогулка по «must-see» местам Стокгольма
Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!
Нетуристические места и советы для путешественников
На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Экскурсия проводится без наушников.
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стокгольме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
в субботу и воскресенье в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прогулка с Катериной напомнила нам встречу с давним другом, который с удовольствием прогулял нас по улочкам своего города, - она рассказала множество интересных исторических фактов, показала самые необычные
Прогулка началась вовремя, в 15.00 уже встретились. Мы приехали первый раз в Стокгольм всего на 3 дня, и считаем очень повезло, что экскурсия была