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Стокгольм и его необычные памятники

5
13 отзывов
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Экскурсия ⛳ по самым интересным и памятным местам столицы ⭐️ Швеции.

Вы познакомитесь с архитектурой и историей 📖 города, проникнетесь его атмосферой.

А главное — научитесь подмечать самое важное — незаметные детали, которые можно встретить в Стокгольме на каждом шагу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

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Стокгольм и его необычные памятники
Стокгольм и его необычные памятники

Что вы увидите

  • Старый город
  • Королевский дворец
  • Парламент
  • Опера
  • Синагога
  • Драматический театр
Начнем прогулку 👣 с Южного острова. Посмотрим на город 🏙️ с высоты птичьего полета. Увидим памятники крысе и голубю. Вы узнаете, почему в городе поставлен памятник водопроводчику и кто заплатил за этот памятник.
В Старом городе мы пройдем по самой узкой улочке, увидим церковь ⛪, в которой венчалась принцесса Виктория.
Далее наш путь идет к Королевскому дворцу. И, конечно же, мы подойдем к самой маленькой скульптуре в Швеции. Приготовьте монетку! Зачем? Узнаете.
Затем наш путь приведет к Парламенту, который стоит на отдельном острове 🏝️, а рядом с ним — памятник бедности.
Прогуляемся по Королевскому парку, в котором находится Опера. Увидим Синагогу, а рядом с ней памятник “Мысли Валенберга”.
А еще подойдем к Драматическому театру, где вы сможете узнать, каким добрым было сердце актрисы Маргареты Крок — именно здесь стоит ее памятник. Рядом с Маргарет — железная голова Стринберга с очень странными усами, на которые он надевал, когда ложился спать, специальный чехол.
Что еще? Немного интриги...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по желанию
Стокгольм и его необычные памятники
Стокгольм и его необычные памятники
Стокгольм и его необычные памятники
Стокгольм и его необычные памятники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
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13 отзывов оставили туристы

Irina K. проводит ещё 5 экскурсий

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