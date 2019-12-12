Начнем прогулку 👣 с Южного острова. Посмотрим на город 🏙️ с высоты птичьего полета. Увидим памятники крысе и голубю. Вы узнаете, почему в городе поставлен памятник водопроводчику и кто заплатил за этот памятник.

В Старом городе мы пройдем по самой узкой улочке, увидим церковь ⛪, в которой венчалась принцесса Виктория.

Далее наш путь идет к Королевскому дворцу. И, конечно же, мы подойдем к самой маленькой скульптуре в Швеции. Приготовьте монетку! Зачем? Узнаете.

Затем наш путь приведет к Парламенту, который стоит на отдельном острове 🏝️, а рядом с ним — памятник бедности.

Прогуляемся по Королевскому парку, в котором находится Опера. Увидим Синагогу, а рядом с ней памятник “Мысли Валенберга”.

А еще подойдем к Драматическому театру, где вы сможете узнать, каким добрым было сердце актрисы Маргареты Крок — именно здесь стоит ее памятник. Рядом с Маргарет — железная голова Стринберга с очень странными усами, на которые он надевал, когда ложился спать, специальный чехол.

Что еще? Немного интриги...