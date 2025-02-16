Личное свидание со Стокгольмом

Прогулка по знаковым местам Стокгольма для тех, кто хочет с первого дня почувствовать атмосферу столицы и узнать о её скрытых уголках
Дружеская прогулка по Стокгольму предлагает увидеть знаковые достопримечательности и узнать интересные факты о городе.

Посетители прогуляются по четырем островам, увидят Королевский дворец, драматический театр и Ратушную площадь. Экскурсия включает посещение нетуристических мест и советы по местной кухне.

Это отличный выбор для новичков и частых гостей столицы, чтобы лучше понять её атмосферу и спланировать дальнейшее путешествие

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть знаковые достопримечательности
  • 🗺️ Ориентироваться в городе с первого дня
  • 🍽️ Узнать о лучших местных ресторанах
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🎭 Погрузиться в историю и культуру
  • 🚶‍♂️ Пройтись по нетуристическим местам
Личное свидание со Стокгольмом
Личное свидание со Стокгольмом
Личное свидание со Стокгольмом
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Драматический театр
  • Ратушная площадь
  • Рыцарский остров
  • Тупик Дьявола

Описание экскурсии

Прогулка по «must-see» местам Стокгольма

Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!

Нетуристические места и советы для путешественников

На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €30, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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