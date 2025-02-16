Дружеская прогулка по Стокгольму предлагает увидеть знаковые достопримечательности и узнать интересные факты о городе. Посетители прогуляются по четырем островам, увидят Королевский дворец, драматический театр и Ратушную площадь. Экскурсия включает посещение нетуристических мест и советы по местной кухне. Это отличный выбор для новичков и частых гостей столицы, чтобы лучше понять её атмосферу и спланировать дальнейшее путешествие

за 1–4 человек или €30 за человека, если вас больше

от €120 за 1–4 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Прогулка по «must-see» местам Стокгольма

Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!

Нетуристические места и советы для путешественников

На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.

Организационные детали