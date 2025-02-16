Посетители прогуляются по четырем островам, увидят Королевский дворец, драматический театр и Ратушную площадь. Экскурсия включает посещение нетуристических мест и советы по местной кухне.
Это отличный выбор для новичков и частых гостей столицы, чтобы лучше понять её атмосферу и спланировать дальнейшее путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть знаковые достопримечательности
- 🗺️ Ориентироваться в городе с первого дня
- 🍽️ Узнать о лучших местных ресторанах
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🎭 Погрузиться в историю и культуру
- 🚶♂️ Пройтись по нетуристическим местам
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Драматический театр
- Ратушная площадь
- Рыцарский остров
- Тупик Дьявола
Описание экскурсии
Прогулка по «must-see» местам Стокгольма
Вы прогуляетесь по четырем островам Стокгольма и увидите достопримечательности, которые стоит посетить в первый день путешествия: Королевский дворец, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушную площадь с яркими домиками, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, цветущий королевский сад и даже мрачный Тупик Дьявола, куда решается заглянуть не каждый путешественник. Вы пройдете по улочкам, с которых начинался средневековый город, поймете, откуда взялся “стокгольмский синдром”, а также узнаете интересные факты об Альфреде Нобеле и другом, не менее известном обитателе скандинавской столицы, – Карлсоне!
Нетуристические места и советы для путешественников
На прогулке вы не только побываете в самых популярных точках Стокгольма, но и узнаете о городе то, чего не печатают в путеводителях. Мы поможем вам сориентироваться в стокгольмском метро, расскажем, как устроена жизнь в Швеции, посоветуем местечки, где можно попробовать скандинавскую кухню и отведать мороженое, которое подают на Нобелевском банкете! А еще вы узнаете, где купить лучшие шведские сувениры и какие места Стокгольма обязательно стоит посетить во время путешествия.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Стокгольме, и частым гостям скандинавской столицы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €30, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно