Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

читать дальше дороге он расскажет о городе и ответит на ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн для группы до 8 человек. Сообщите о негабаритном багаже или большом количестве чемоданов

В Международном аэропорту Стокгольма (Арланда) вас встретит русскоговорящий водитель и доставит по нужному адресу или обратно в аэропорт. Водитель поможет с багажом, а вы сможете удобно устроиться в салоне. По