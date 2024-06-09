В Международном аэропорту Стокгольма (Арланда) вас встретит русскоговорящий водитель и доставит по нужному адресу или обратно в аэропорт. Водитель поможет с багажом, а вы сможете удобно устроиться в салоне. По
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🗣 Русскоговорящий водитель
- 👶 Детские кресла включены
- ⏳ Ожидание в аэропорту 1 час
- 🧳 Помощь с багажом
- 🏙 Интересные рассказы о городе
Что можно увидеть
- Международный аэропорт Стокгольма (Арланда)
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 17:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
- Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Стокгольм
Провёл экскурсии для 584 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные русскоговорящие водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.Задать вопрос
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