Ваше первое знакомство со Стокгольмом

Мы пройдёмся по самым знаковым местам города, поговорим об истории и особенностях современной жизни

Мы пройдёмся по самым знаковым местам города, поговорим об истории и особенностях современной жизни.

Мы увидим королевский дворец и самую узкую улицу, загадаем желание перед «железным мальчиком» и узнаем куда Ленин ходил на шоппинг.
Ваше первое знакомство со Стокгольмом

Что вы увидите 🤩

  • королевский дворец
  • памятник безумному пешеходу
  • городская ратуша
  • самая узкая улица
  • рыцарский остров
  • драматический театр
  • Старый город.

Что Вас ждет

Если это Ваш первый визит в Стокгольм, то эта экскурсия прекрасно Вам подходит.
Мы пройдёмся по самым знаковым местам города, поговорим как об истории, так и об особенностях современной жизни. Мы увидим королевский дворец и самую узкую улицу, загадаем желание перед «железным мальчиком» и узнаем куда Ленин ходил на шоппинг и многое другое.
Рекомендуем брать эскурсию в первые дни приезда, так как мы с радостью подскажем Вам, чем стоит заняться в Стокгольме и составим Вам культурную программу.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Турист оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Визитка Стокгольма
€120

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Nybroplan, Королевский драматический театр
Завершение: Järntorget, Gamla Stan
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Maria A.
Maria A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Стокгольм

Стокгольм: знакомство с городом
Индивидуальная экскурсия
4.4
9
195
за 1-5 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
130
за 1-5 чел.
Старый город Gamla Stan — дела давно минувших дней
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Исторический центр Стокгольма за час
Индивидуальная экскурсия
5
3
60
за 1-10 чел.
Исторический центр Стокгольма за час
Что можно сделать в Стокгольме за час? Пройтись по Старому городу, увидеть самую первую площадь и позорный...
По договоренности
Нетуристический Стокгольм
1ч 30м
20
за 1 чел.
Нетуристический Стокгольм
Погрузиться в жизнь города, пройти по неизведанным путям и узнать главное об истории и вкусах Швеции
в среду в 15:00
Ежедневная прогулка по Стокгольму
4.8
177
25
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Стокгольму
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
10 островов Стокгольма
Индивидуальная экскурсия
4.6
24
240
за 1-4 чел.
10 островов Стокгольма
Насыщеная автомобильная экскурсия по городу
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
Индивидуальная экскурсия
5
11
396
за 1-5 чел.
Стокгольм для Вас - Авторская Экскурсия на автомобиле Volvo
Всем привет! Я - ваш индивидуальный гид-переводчик, сделаю экскурсию такой, какую захотите вы сами
по договоренности
Стокгольм и его необычные памятники
Индивидуальная экскурсия
5
13
110
за 1-10 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
Экскурсия по самым интересным и памятным местам столицы Швеции
По договоренности
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Индивидуальная экскурсия
5
288
40
за 1 чел.
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Отголоски средневековья в шведской столице
Упсала — город со старинной историей
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
156
за 1-10 чел.
Упсала — город со старинной историей
Самый старый университет Швеции, мистический музей, сад рунических камней и многое другое
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
170
за 1-10 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Индивидуальная экскурсия
4
1
156
за 1-10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Увидеть Швецию в миниатюре и главные достопримечательности ее столицы

Maria A. проводит ещё 1 экскурсию

Сёдермальм - остров одиноких сердец, ремесленников и шведской богемы
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-5 чел.
Сёдермальм - остров одиноких сердец, ремесленников и шведской богемы
За время нашей прогулки мы побываем на двух красивейших смотровых площадках, пройдёмся по местам из...
по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стокгольм. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стокгольм
🇸🇪