Что Вас ждет

Если это Ваш первый визит в Стокгольм, то эта экскурсия прекрасно Вам подходит.

Мы пройдёмся по самым знаковым местам города, поговорим как об истории, так и об особенностях современной жизни. Мы увидим королевский дворец и самую узкую улицу, загадаем желание перед «железным мальчиком» и узнаем куда Ленин ходил на шоппинг и многое другое.

Рекомендуем брать эскурсию в первые дни приезда, так как мы с радостью подскажем Вам, чем стоит заняться в Стокгольме и составим Вам культурную программу.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Турист оплачивают самостоятельно: