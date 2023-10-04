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и об Уппсале в частности, сам город потрясающе красив, да ещё мне и с погодой повезло) Ирина очень позитивный и энергичный человек и, самое главное, профессионал в своей области. Она отвечала на все возникающие вопросы из самых разных сфер и делала всё возможное, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно и интересно. Рекомендую с удовольствием!