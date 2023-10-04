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Индивидуальная
5 часов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatoly4 октября 2023Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
- ДДмитрий16 августа 2022Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции
- OOlga31 июля 2022Упсала - очень приятный, красивый городок. Мы были очень довольны тем, что попали сюда именно с Ириной, так она подчеркнула
- ННина4 марта 2018У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Выездные»
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