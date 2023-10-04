Выездные экскурсии из Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Стокгольм на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Упсала - город со старинной историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
156 за всё до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Замок Грипсхольм - таинственный и мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    4 октября 2023
    Упсала - город со старинной историей
    Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    16 августа 2022
    Упсала - город со старинной историей
    Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции
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    и об Уппсале в частности, сам город потрясающе красив, да ещё мне и с погодой повезло) Ирина очень позитивный и энергичный человек и, самое главное, профессионал в своей области. Она отвечала на все возникающие вопросы из самых разных сфер и делала всё возможное, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно и интересно. Рекомендую с удовольствием!

  • O
    Olga
    31 июля 2022
    Упсала - город со старинной историей
    Упсала - очень приятный, красивый городок. Мы были очень довольны тем, что попали сюда именно с Ириной, так она подчеркнула
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    все особенности этого студенческого городка, сделала рассказ об истории очень увлекательным и нескучным, поделилась опытом из личной жизни и общения со шведами. Время пролетело незаметно.

  • Н
    Нина
    4 марта 2018
    Старый город и музей Скансен в Стокгольме
    У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Упсала - город со старинной историей
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  3. Замок Грипсхольм - таинственный и мистический
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Метро
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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 260. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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