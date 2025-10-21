Мои заказы

Романтические экскурсии по Лозанне

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Лозанне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с гидом
Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Пешая
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по Лозанне
Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города
Начало: На площади Сан-Франсуа
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
На могилу Коко Шанель, Пьера де Кубертена и других личностей
Начало: У главного входа на кладбище
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yuri
    21 октября 2025
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Анна очень приятная и доброжелательная.
    Внимательна к клиентам - ориентируется на их интересы.
    В целом интересно и легко рассказывает.
    Время пролетело незаметно.
    Очень хорошие знания и виденье истории показала в Кафедральном соборе.
    Нам понравилось и с удовольствием можем рекомендовать этого гида.
  • Д
    Дарья
    20 октября 2025
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Анна - очень открытый и позитивный человек, с ней было комфортно на экскурсии. Она старалась рассказывать на интересующие нас темы, также было много актуальной информации о современной жизни в Швейцарии. Экскурсия нам понравилась!
  • Д
    Диана
    16 мая 2025
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Мы уже не в первый раз в Лозанне и думали, что видели всё… но Анна нас удивила! Прогулка по виноградным
    террасам получилась не только очень красивой, но и насыщенной по содержанию. Попробовали вина от местных виноделов, поговорили о культуре вина в Швейцарии, истории, традициях. Анна — внимательный и знающий гид, с ней было и интересно, и душевно. Этот трек стал настоящим открытием — и по вкусу, и по эмоциям!

  • О
    Ольга
    24 апреля 2025
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Интересная историческая экскурсия. Маленький город вместил в себя красивые здания и Истрию многих людей.
    Интересная историческая экскурсия. Маленький город вместил в себя красивые здания и Истрию многих людей.
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2025
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Все понравилось, было супер!
  • А
    Алена
    4 ноября 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
    на экскурсии, в мою задачу входило найти гида для своих коллег, которые путешествовали по работе. Анна взяла на себя коммуникацию с ними и мои коллеги остались доволны. Еще раз спасибо

  • Н
    Николай
    13 сентября 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
  • Л
    Лада
    26 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
  • С
    Севиль
    23 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и
    полноценно рассказала нам об истории города и его значимых местах. Также мы узнали множество фактов о жителях города - Дэвиде Боуви, Коко Шанель и русских переселенцах. Посетили протестантский храм и узнали о влиянии протестантизма на жизнь города и Швейцарии. А ещё прогулялись по историческим красивым улочкам, попробовали шоколад и узнали о самых вкусных местах в городе!)

    Время экскурсии пролетело незаметно, и я бы очень хотела на экскурсию к Анне ещё раз! Всем рекомендую данную экскурсию, если будете в Лозанне🥰🍷

    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    экскурсия понравилась, несмотря на сильный дождь и ветер, экскурсовод с лихвой компенсировала интересным рассказом все погодные катаклизмы!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!

    Огромное спасибо Анне за экскурсию!

    Событие как раз из той категории, когда ты наслаждаешься всем: общением,
    природой, вином и
    снова природой)

    Впечатления от этой поездки останутся с нами надолго. Очень интересно,
    потрясающие виды. Анна обаятельная и располагающая к себе. Отдельное спасибо ей за пикник! Мы отлично провели время!

    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Анна замечательный гид🫶
  • А
    Аня
    18 апреля 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Это было очень атмосферно и познавательно! Спасибо за такие яркие впечатления и фото!
    Это было очень атмосферно и познавательно! Спасибо за такие яркие впечатления и фото!

Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лозанне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
  2. Швейцарское вино? Нет, не слышали
  3. Семейная квест-экскурсия в Лозанне
  4. Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Какие места ещё посмотреть в Лозанне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лозанне в декабре 2025
Сейчас в Лозанне в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 540. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лозанне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 15 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль