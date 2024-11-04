2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Олимпийская столица мира - увидеть и узнать самое главное и интересное
Завтра в 10:00
25 янв в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Прогуляться по виноградникам Лаво с видом на Женевское озеро и Альпы и попробовать местное вино
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Интерактивная прогулка по историческому центру с играми и загадками
Начало: На площади Сан-Франсуа
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 ноября 2024Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
- ННиколай13 сентября 2024Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
- ЛЛада26 августа 2024Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
- ССевиль23 августа 2024Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!! Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и
- ЮЮлия7 июля 2024экскурсия понравилась, несмотря на сильный дождь и ветер, экскурсовод с лихвой компенсировала интересным рассказом все погодные катаклизмы!
- ННаталья13 июня 2024Вино в Швейцарии?) ДА!!!!! Огромное спасибо Анне за экскурсию! Событие как раз из той категории, когда ты наслаждаешься всем: общением, природой, вином и
Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лозанне в январе 2025
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