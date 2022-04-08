Расположенный в самом сердце Швейцарии, Люцерн по праву считается одним из красивейших городов, квинтэссенцией лучшего, что есть в этой стране. Старинная архитектура, так похожая на традиционные пряничные домики, высокие горные пики, живописное Фирвальдштетское озеро и его скалистые берега…

Гулять по Люцерну можно часами. Кстати, говорят, именно тут разыгралась знаменитая история с великим лучником Вильгельмом Теллем, мальчиком и яблоком. История и легенды тесно переплетены в Люцерне, поэтому узнать город самостоятельно будет сложно.

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Кажется, в Люцерне можно найти все — живописную набережную для романтичных прогулок, средневековые здания и мосты, расписные домики, магазины с сувенирами и горнолыжные спуски.

Интересно, чем покорит Люцерн вас?