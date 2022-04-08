Ежедневная пешеходная экскурсия по Люцерну

Ежедневная пешеходная экскурсия по Люцерну
Ежедневная пешеходная экскурсия по Люцерну
Ежедневная пешеходная экскурсия по Люцерну
Ежедневная пешеходная экскурсия по Люцерну

Что вас ожидает 🤩

  • Мост Капельбрюке
  • Памятник Умирающему льву
  • Площадь Шваненплац
  • Церковь иезуитов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Расположенный в самом сердце Швейцарии, Люцерн по праву считается одним из красивейших городов, квинтэссенцией лучшего, что есть в этой стране. Старинная архитектура, так похожая на традиционные пряничные домики, высокие горные пики, живописное Фирвальдштетское озеро и его скалистые берега…

Гулять по Люцерну можно часами. Кстати, говорят, именно тут разыгралась знаменитая история с великим лучником Вильгельмом Теллем, мальчиком и яблоком. История и легенды тесно переплетены в Люцерне, поэтому узнать город самостоятельно будет сложно.

Рекомендуем заказать экскурсию в Люцерне от наших профессиональных гидов. Русскоговорящий гид покажет вам самые интересные места Люцерна, расскажет о его традициях и городских легендах.

Вы узнаете тайны и секреты маленького городка, увидите места, которые не посещают туристы и сможете лучше проникнуться его атмосферой.

Кажется, в Люцерне можно найти все — живописную набережную для романтичных прогулок, средневековые здания и мосты, расписные домики, магазины с сувенирами и горнолыжные спуски.

Интересно, чем покорит Люцерн вас?

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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