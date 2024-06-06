Обзорные и познавательные экскурсии Люцерна

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Люцерне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Люцерну
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Ежедневная прогулка по Люцерну
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У панорамы Бурбаки
«За два часа вы познакомитесь с одним из самых очаровательных городов Швейцарии»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
45 за человека
Идиллический Люцерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Идиллический Люцерн
Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Пешком по центру Люцерна
Узнать город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
350 за всё до 10 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Увидеть главные места города и прокатиться на лодке по «швейцарскому фьорду» в дружеской компании
Начало: По договорённости
«Вы увидите главные достопримечательности Люцерна: деревянный мост со старинными картинами, барочную церковь Иезуитов, крепостную стену 14 века с башнями и памятник швейцарцам, отдавшим жизнь за чужого короля»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
475 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Люцерну
    Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод. Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких мероприятий. Анна, Эдвард.
  • A
    Alexander
    28 мая 2024
    Идиллический Люцерн
    От всей души рекомендуем Ксению как замечательного гида по Люцерну! Её тур был продуман до мелочей, насыщен интересной информацией и увлекательными
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    историями. Ксения смогла передать всю красоту и атмосферу города, открыв для нас его тайные уголки и скрытые жемчужины. Отдельное спасибо за её энтузиазм и глубину знаний.

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Люцерну
    Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Люцерну
    Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!
  • К
    Катерина
    29 ноября 2023
    Идиллический Люцерн
    Огромное спасибо, Ксении за высокий профессионализм, любовь к своей работе, ответственное, уважительное и просто доброе отношение к туристам. В день
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    проведения экскурсии шел проливной дождь, Ксения позаботилась и об этом! нет погоду, конечно, она не изменила, но заботливо взяла для нас дождевики и наша экскурсия прошла в полном комфорте! Очень увлекательно и интересно! рекомендую Ксению, если вам хочется влюбиться в Швейцарию и и в Люцерн в частности!

  • Н
    Наталья
    29 октября 2023
    Идиллический Люцерн
    Спасибо,мне все понравилось!Приятная прогулка в приятной компании.
    Спасибо,мне все понравилось!Приятная прогулка в приятной компанииСпасибо,мне все понравилось!Приятная прогулка в приятной компанииСпасибо,мне все понравилось!Приятная прогулка в приятной компании
  • Э
    Элана
    17 августа 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
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    под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

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  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Замечательная экскурсия, гид и город😉
  • А
    Алиса
    27 февраля 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в июне 2024
Сейчас в Люцерне в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 475. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Люцерна нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Люцерне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии на русском языке
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