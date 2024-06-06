1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Люцерну
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У панорамы Бурбаки
«За два часа вы познакомитесь с одним из самых очаровательных городов Швейцарии»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Идиллический Люцерн
Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по центру Люцерна
Узнать город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Увидеть главные места города и прокатиться на лодке по «швейцарскому фьорду» в дружеской компании
Начало: По договорённости
«Вы увидите главные достопримечательности Люцерна: деревянный мост со старинными картинами, барочную церковь Иезуитов, крепостную стену 14 века с башнями и памятник швейцарцам, отдавшим жизнь за чужого короля»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€475 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод. Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких мероприятий. Анна, Эдвард.
- AAlexander28 мая 2024От всей души рекомендуем Ксению как замечательного гида по Люцерну! Её тур был продуман до мелочей, насыщен интересной информацией и увлекательными
- ДДмитрий26 мая 2024Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
- ЛЛина29 апреля 2024Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!
- ККатерина29 ноября 2023Огромное спасибо, Ксении за высокий профессионализм, любовь к своей работе, ответственное, уважительное и просто доброе отношение к туристам. В день
- ННаталья29 октября 2023Спасибо,мне все понравилось!Приятная прогулка в приятной компании.
- ЭЭлана17 августа 2023Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
- ЕЕлена25 июня 2023Замечательная экскурсия, гид и город😉
- ААлиса27 февраля 2023Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в июне 2024
Сейчас в Люцерне в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 475. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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