Главные экскурсионные места в Люцерне

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Люцерне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Распечатать письмо. Решить головоломки. Одолеть драконов
Начало: Недалеко от главного вокзала
13 янв в 09:00
20 янв в 09:00
20 за всё до 6 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Пешая
3.5 часа
Водная прогулка
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
475 за всё до 6 чел.
Личное свидание с Люцерном
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки
Завтра в 10:00
12 янв в 10:00
от 180 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люцерне
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
  2. Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
  3. Личное свидание с Люцерном
Сколько стоит экскурсия по Люцерну в январе 2025
Сейчас в Люцерне в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 475.
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