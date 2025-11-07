Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Тайны фонтанов Люцерна
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€25 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena7 ноября 2025Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!
- MMaria30 июля 2025Очень понравилась экскурсия по Люцерну с Натальей! Отличное знание истории города! Даже сильнейший дождь не помешал нашей отличной прогулке! Рекомендую ❤️
- DDmitry3 июля 2025Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!
- ВВероника7 июня 2025Это было волшебно!
Драконы, история, старый город.
Алина так здорово рассказывает и увлекает и взрослых и даже маленьких детей, что мы все ходили с открытыми ртами. Дети не видели ни игрушек в витринах магазинов, ни мороженого в киосках - только следовали теме.
- ЕЕлена29 мая 2025Замечательная экскурсия и гид Наталья была очень интересной рассказчицей и приятным человеком. Однозначно рекомендуем!
- ЭЭллина5 мая 2025Нам понравился квест,
проходили часа 3, но было весело всем.
- AArkady3 апреля 2025Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна
- ДДИЛЯРА24 февраля 2025Были на экскурсии в Люцерне с гидом Наталья. Не смотря на погоду (было довольно-таки прохладно) экскурсия прошла хорошо. Город небольшой,
- ССветлана21 января 2025Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал в напряжении с самого
- DDmitrii22 декабря 2024Прогулялись с Натальей по городу Люцерн, открыли для себя город с другой стороны, хотя раньше уже бывали там, а также узнали много нового и интересного. Очень рекомендую каждому!
- ММарина4 октября 2024К сожалению в момент сбора гида не оказалось на месте и во время звонка выяснилось, что Наталья не увидела бронирование.
- ММарина21 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую
- ММихаил4 сентября 2024Спасибо гиду Наталье за очень познавательную и интересную прогулку по Люцерну. Особенно хочу отметить, что экскурсия не перенасыщена датами и
- ААнна6 июня 2024Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод.
Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких
мероприятий.
Анна, Эдвард.
- ДДмитрий26 мая 2024Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
- ЛЛина29 апреля 2024Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!
- ЮЮлия30 декабря 2023Спасибо гиду Наталье за прекрасную экскурсию, день пролетел, как один миг!
Волшебная Швейцария перед Новым годом, рождественские рынки, огоньки и каждый камень города- история! Мечтаем вернуться!
- ККсения21 октября 2023Мы благодарны Наталье за великолепную экскурсию, а также за её внимательность и доброту. Она специально для нас принесла зонтик, а
- ГГалина13 сентября 2023Наташа прекрасно провела экскурсию.
Хорошо знает историю, хороший рассказчик.
- ЭЭлана17 августа 2023Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
