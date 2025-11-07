J Jelena Свидание с Люцерном каждый день Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!

M Maria Свидание с Люцерном каждый день Очень понравилась экскурсия по Люцерну с Натальей! Отличное знание истории города! Даже сильнейший дождь не помешал нашей отличной прогулке! Рекомендую ❤️

D Dmitry Пешком по центру Люцерна Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!

В Вероника Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна» Это было волшебно!

Драконы, история, старый город.

Алина так здорово рассказывает и увлекает и взрослых и даже маленьких детей, что мы все ходили с открытыми ртами. Дети не видели ни игрушек в витринах магазинов, ни мороженого в киосках - только следовали теме.

Е Елена Свидание с Люцерном каждый день Замечательная экскурсия и гид Наталья была очень интересной рассказчицей и приятным человеком. Однозначно рекомендуем!

Э Эллина Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна» Нам понравился квест,

проходили часа 3, но было весело всем.

A Arkady Пешком по центру Люцерна Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна

Д ДИЛЯРА Свидание с Люцерном каждый день читать дальше обойти можно быстро. Но остановки с рассказами в значительных местах позволили познакомиться с городом поближе и получить всю интересующую информацию. Благодарим Наталью за экскурсию! Были на экскурсии в Люцерне с гидом Наталья. Не смотря на погоду (было довольно-таки прохладно) экскурсия прошла хорошо. Город небольшой,

С Светлана Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна» читать дальше начала до конца. Все задания были продуманы до мелочей — загадки, головоломки и исторические факты позволяли не только весело провести время, но и углубиться в историю города. Интересные и необычные способы подачи информации сделали каждый этап увлекательным. Прогулка по Люцерну с такой экскурсией — это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящая игра, которая дает возможность узнать город с совершенно другой стороны. Рекомендую всем, кто хочет сочетать активный отдых с познавательным туризмом! Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал в напряжении с самого

D Dmitrii Свидание с Люцерном каждый день Прогулялись с Натальей по городу Люцерн, открыли для себя город с другой стороны, хотя раньше уже бывали там, а также узнали много нового и интересного. Очень рекомендую каждому!

М Марина Свидание с Люцерном каждый день читать дальше Нас было 3 в группе и все проездом один день в Люцерне. Перенести не было возможности. Наталья быстро собралась и приехала. Экскурсия в итоге была довольно хорошая, Наталья принесла все извинения. В результате хоть и не отлично, но всё прошло хорошо. Были и интересные факты и истории и Наталья в общем произвела хорошее впечатление. К сожалению в момент сбора гида не оказалось на месте и во время звонка выяснилось, что Наталья не увидела бронирование.

М Марина Пешком по центру Люцерна Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую

М Михаил Свидание с Люцерном каждый день читать дальше именами, которые обычно забываются за пару часов, а направлена на создание своего рода образа города сквозь эпохи. Также Наталья - очень начитанный человек, который может ответить на вопросы не только по теме экскурсии, но и касаемо других областей, например, истории религии, географии и т. п. Спасибо гиду Наталье за очень познавательную и интересную прогулку по Люцерну. Особенно хочу отметить, что экскурсия не перенасыщена датами и

А Анна Свидание с Люцерном каждый день Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод.

Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких

мероприятий.

Анна, Эдвард.

Д Дмитрий Свидание с Люцерном каждый день Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!

Л Лина Свидание с Люцерном каждый день Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!

Ю Юлия Свидание с Люцерном каждый день Спасибо гиду Наталье за прекрасную экскурсию, день пролетел, как один миг!

Волшебная Швейцария перед Новым годом, рождественские рынки, огоньки и каждый камень города- история! Мечтаем вернуться!

К Ксения Свидание с Люцерном каждый день читать дальше также перенесла время на более удобное для нас. Сама программа очень интересная и запоминающаяся. Мы влюбились в Люцерн, хотим посетить его снова.

Благодарим ❤️ Мы благодарны Наталье за великолепную экскурсию, а также за её внимательность и доброту. Она специально для нас принесла зонтик, а

Г Галина Свидание с Люцерном каждый день Наташа прекрасно провела экскурсию.

Хорошо знает историю, хороший рассказчик.