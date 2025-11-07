Мои заказы

Экскурсии Люцерна об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Люцерне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пешком по центру Люцерна
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Тайны фонтанов Люцерна
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€25 за всё до 6 чел.
Свидание с Люцерном каждый день
Пешая
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    7 ноября 2025
    Свидание с Люцерном каждый день
    Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!
  • M
    Maria
    30 июля 2025
    Свидание с Люцерном каждый день
    Очень понравилась экскурсия по Люцерну с Натальей! Отличное знание истории города! Даже сильнейший дождь не помешал нашей отличной прогулке! Рекомендую ❤️
  • D
    Dmitry
    3 июля 2025
    Пешком по центру Люцерна
    Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!
  • В
    Вероника
    7 июня 2025
    Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
    Это было волшебно!
    Драконы, история, старый город.
    Алина так здорово рассказывает и увлекает и взрослых и даже маленьких детей, что мы все ходили с открытыми ртами. Дети не видели ни игрушек в витринах магазинов, ни мороженого в киосках - только следовали теме.
  • Е
    Елена
    29 мая 2025
    Свидание с Люцерном каждый день
    Замечательная экскурсия и гид Наталья была очень интересной рассказчицей и приятным человеком. Однозначно рекомендуем!
  • Э
    Эллина
    5 мая 2025
    Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
    Нам понравился квест,
    проходили часа 3, но было весело всем.
  • A
    Arkady
    3 апреля 2025
    Пешком по центру Люцерна
    Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна
  • Д
    ДИЛЯРА
    24 февраля 2025
    Свидание с Люцерном каждый день
    Были на экскурсии в Люцерне с гидом Наталья. Не смотря на погоду (было довольно-таки прохладно) экскурсия прошла хорошо. Город небольшой,
    читать дальше

    обойти можно быстро. Но остановки с рассказами в значительных местах позволили познакомиться с городом поближе и получить всю интересующую информацию. Благодарим Наталью за экскурсию!

  • С
    Светлана
    21 января 2025
    Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
    Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал в напряжении с самого
    читать дальше

    начала до конца. Все задания были продуманы до мелочей — загадки, головоломки и исторические факты позволяли не только весело провести время, но и углубиться в историю города. Интересные и необычные способы подачи информации сделали каждый этап увлекательным. Прогулка по Люцерну с такой экскурсией — это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящая игра, которая дает возможность узнать город с совершенно другой стороны. Рекомендую всем, кто хочет сочетать активный отдых с познавательным туризмом!

  • D
    Dmitrii
    22 декабря 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Прогулялись с Натальей по городу Люцерн, открыли для себя город с другой стороны, хотя раньше уже бывали там, а также узнали много нового и интересного. Очень рекомендую каждому!
  • М
    Марина
    4 октября 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    К сожалению в момент сбора гида не оказалось на месте и во время звонка выяснилось, что Наталья не увидела бронирование.
    читать дальше

    Нас было 3 в группе и все проездом один день в Люцерне. Перенести не было возможности. Наталья быстро собралась и приехала. Экскурсия в итоге была довольно хорошая, Наталья принесла все извинения. В результате хоть и не отлично, но всё прошло хорошо. Были и интересные факты и истории и Наталья в общем произвела хорошее впечатление.

  • М
    Марина
    21 сентября 2024
    Пешком по центру Люцерна
    Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую
  • М
    Михаил
    4 сентября 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Спасибо гиду Наталье за очень познавательную и интересную прогулку по Люцерну. Особенно хочу отметить, что экскурсия не перенасыщена датами и
    читать дальше

    именами, которые обычно забываются за пару часов, а направлена на создание своего рода образа города сквозь эпохи. Также Наталья - очень начитанный человек, который может ответить на вопросы не только по теме экскурсии, но и касаемо других областей, например, истории религии, географии и т. п.

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод.
    Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких
    мероприятий.
    Анна, Эдвард.
  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!
  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    Свидание с Люцерном каждый день
    Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    30 декабря 2023
    Свидание с Люцерном каждый день
    Спасибо гиду Наталье за прекрасную экскурсию, день пролетел, как один миг!
    Волшебная Швейцария перед Новым годом, рождественские рынки, огоньки и каждый камень города- история! Мечтаем вернуться!
  • К
    Ксения
    21 октября 2023
    Свидание с Люцерном каждый день
    Мы благодарны Наталье за великолепную экскурсию, а также за её внимательность и доброту. Она специально для нас принесла зонтик, а
    читать дальше

    также перенесла время на более удобное для нас. Сама программа очень интересная и запоминающаяся. Мы влюбились в Люцерн, хотим посетить его снова.
    Благодарим ❤️

  • Г
    Галина
    13 сентября 2023
    Свидание с Люцерном каждый день
    Наташа прекрасно провела экскурсию.
    Хорошо знает историю, хороший рассказчик.
  • Э
    Элана
    17 августа 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
    читать дальше

    под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люцерне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком по центру Люцерна
  2. Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»
  3. Свидание с Люцерном каждый день
Сколько стоит экскурсия по Люцерну в декабре 2025
Сейчас в Люцерне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 380. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Люцерне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 38 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль