12 отзывов оставили туристы

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Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»

В режиме реального времени познакомиться с красивейшим городом Швейцарии и полюбоваться Альпами

5
12 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Люцерна
Горы ⛰️, часы, шоколад и непреклонный нейтралитет — всё это в первую очередь приходит на ум при мысли о Швейцарии.

Наша онлайн-прогулка по Люцерну расширит ваше представление об альпийской сказке.

В прямом эфире мы откроем главные символы города, полюбуемся расписными фасадами и Люцернским озером, а по пути разрушим несколько стереотипов о Швейцарии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🎓Мастер-класс
  • Вебинар
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €9 за человека

    Записаться на мастер-класс
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»

Что вы увидите и узнаете

  • Скульптуру «Умирающий лев» — одну из самых печальных и трогательных в Европе. Здесь вы услышите о героизме швейцарцев, гвардейцах Ватикана и религиозной истории 📖 страны.
  • Отель Швейцергоф и набережную с потрясающим видом на горы ⛰️ Риги и Пилатус, где мы поговорим о людях, оставивших след в истории Люцерна: от Толстого и Рахманинова до Одри Хепберн и Черчилля.
  • Люцернское озеро, которое называют швейцарским фьордом. Вы оцените лучшую панораму Люцерна и полюбуетесь горными вершинами, которые отражаются в прозрачной ярко-голубой воде.
  • Мост Капельбрюкке на реке Ройс — главный символ Люцерна и старейший деревянный мост Европы. Под его кровлей мы рассмотрим уникальную коллекцию картин, иллюстрирующих главные события из истории страны.
  • Расписные дома и площади исторического центра. Рассматривая чудесные фасады, поговорим о жизни города в прошлые эпохи, гильдии плотников и традиционном карнавале Люцерна.

Кроме того, за 1, 5 часа мы успеем обсудить главные бренды Щвейцарии, от часов Bucherer до швейцарского ножа, поговорим о культовом музыкальном фестивале Люцерна и рассмотрим церковь ⛪, в которой установлен орган, имитирующий звуки грозы.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени на улицах Люцерна. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список роликов, сайтов и статей
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»
Онлайн-прогулка «Люцерн без шаблонов»

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Рада представиться — Юлия, лицензированный сопровождающий по Швейцарии и Италии! Родилась в Украине, рядом с Киевом, выросла в солнечной Одессе. Далее — Киев и Университет Театра, Кино и Телевидения им. Карпенко-Карого. Актерский факультет. C 2006 года живу в Венеции и сотрудничаю с туристическими компаниями. Автор индивидуальных программ: культурно-познавательных, эногастрономических, с активным и пассивным отдыхом. Все это привело к сдаче государственного экзамена в Венеции и получению лицензии сопровождающего. Моя работа дает мне возможность знакомить людей с прекраснейшими городами мира. Буду рада видеть вас в Люцерне!
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12 отзывов оставили туристы

17 сентября 2020
Удивительный город, который показали красиво и рассказали о нем много Интересного! Спасибо гиду! Жду новых экскурсий!
28 августа 2020
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом! Спасибо Юлии, много интересной информации, грамотная подача материала, насыщенный маршрут. Сам город приятный и комфортный, смотреть одно удовольствие!
28 августа 2020
Хорошо проведенная экскурсия. Интересно, много информации. Красивый город, хочется побывать. Спасибо Юля. Успехов вам 😊
24 августа 2020
Замечательная онлайн-прогулка по Люцерну! Гид Юлия ведет экс-ю очень динамично и информ-но, всё показ-ет и рассказ-ет!А Люцерн просто восхищает своей красотой!Набережной, с живописным видом на озеро с горой Пилатус, великолепными отелями с множеством известных постояльцев, а чего стоят расписные дома и площади историч. центра, чудес. фасады зданий, барочная архит-ра, храмы и старейший деревян. мост Европы с уникал. коллекцией картин, а также монумент-ная скульптура"Умирающий Лев"! Мечтаю посетить Швейцарию, и благодарю за такую экскурсию, и была бы оч. рада посетить др. онлайн-экс-и по городам этой красивой страны!
Анастасия
20 августа 2020
Многое узнали о городе, приятно провели время. Юлия увлекает рассказом и время пролетело незаметно!
14 августа 2020
Юлия, благодарю Вас! Время пролетело незаметно... я была в Люцерне 5лет назад, и так приятно снова там побывать с Вашей помощью! Рекомендую
2 августа 2020
Юлия, спасибо за чудесную прогулку по Люцерну! В этом году я наконец-то собралась в Швейцарию, купила заранее билеты, все распланировала, в мае гуляла бы и по Люцерну, но у ковида оказались свои планы на наши путешествия. Швейцария по-прежнему только в мечтах. Очень понравилась экскурсия. Красивый город, завораживающие виды, интересные истории, действительно было ощущение, что я гуляю с вами по Люцерну. Спасибо и за итальянские истории. Юлия, всего вам самого доброго и хорошего!
26 июля 2020
Юля замечательный гид. Экскурсия была очень интересной и познавательной.
25 июля 2020
Осталось очень приятное и цельное представление о городе. Содержательный рассказ и хорошая картинка. Много интересной информации.
20 июля 2020
Это очень приятная прогулка по городу, который и похож, и не похож на швейцарские города, в сопровождении прекрасного рассказчика, который делится своим взглядом на историю, архитектуру, быт, привычки и традиции люцернцев. Виды города, фонтаны, набережная озера, окружающие горы, узкие переулочки, кафе под зонтиками, расписные дома, проходящие мимо горожане, проезжающие велосипедисты и троллейбусы, плывущие пароходы и лебеди. Легкий шелест листвы платанов и солнечные блики на воде... Пока у нас нет возможности увидеть это своими глазами, услышать и почувствовать наяву, лучше всего посетить Люцерн с Юлей.
19 июля 2020
Чудесная прогулка! Удивительной красоты здания, фонтаны, потрясающие виды на набережной... Очень живой, динамичный и увлекательный рассказ Юлии... Большое спасибо! Очень понравилось!
Татьяна
19 июля 2020
Хорошая экскурсия, красивый город, практически не было проблем со связью. Юлия живет в Люцерне не так давно и, наверное, и ее собственные основные открытия еще впереди, но для обзорного знакомства с городом представленной информации вполне достаточно. Также как для новичка в ведении онлайн-экскурсий хочу посоветовать Юлии в дальнейшем попробовать использовать такие замечательные опции онлайн-формата, которых лишен гид вживую, как: 1) показать пальцем :) на объект, о которым Вы рассказываете, если в кадре его местонахождение неочевидно, 2) увеличить объект вдалеке (даже если качество картинки станет чуть хуже, это тоже отличный способ указать на конкретный объект, когда зритель может быть не уверен, о чем именно сейчас говорится), 3) показывать фотографии в режиме "демонстрация экрана" - особенно уместно для показа интерьеров, мелких деталей, находящихся в удалении, событий (те же фестиваль, карнавал). Спасибо и удачи!

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