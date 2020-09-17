12 отзывов оставили туристы

Хорошая экскурсия, красивый город, практически не было проблем со связью. Юлия живет в Люцерне не так давно и, наверное, и ее собственные основные открытия еще впереди, но для обзорного знакомства с городом представленной информации вполне достаточно. Также как для новичка в ведении онлайн-экскурсий хочу посоветовать Юлии в дальнейшем попробовать использовать такие замечательные опции онлайн-формата, которых лишен гид вживую, как: 1) показать пальцем :) на объект, о которым Вы рассказываете, если в кадре его местонахождение неочевидно, 2) увеличить объект вдалеке (даже если качество картинки станет чуть хуже, это тоже отличный способ указать на конкретный объект, когда зритель может быть не уверен, о чем именно сейчас говорится), 3) показывать фотографии в режиме "демонстрация экрана" - особенно уместно для показа интерьеров, мелких деталей, находящихся в удалении, событий (те же фестиваль, карнавал). Спасибо и удачи!