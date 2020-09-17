12 отзывов оставили туристы

Это очень приятная прогулка по городу, который и похож, и не похож на швейцарские города, в сопровождении прекрасного рассказчика, который делится своим взглядом на историю, архитектуру, быт, привычки и традиции люцернцев. Виды города, фонтаны, набережная озера, окружающие горы, узкие переулочки, кафе под зонтиками, расписные дома, проходящие мимо горожане, проезжающие велосипедисты и троллейбусы, плывущие пароходы и лебеди. Легкий шелест листвы платанов и солнечные блики на воде... Пока у нас нет возможности увидеть это своими глазами, услышать и почувствовать наяву, лучше всего посетить Люцерн с Юлей.